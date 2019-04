El PP avanza que Rajoy hará una oferta "generosa" y "algunos" tendrán "muy difícil" decir 'no'

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo ha defendido la "legitimidad" y el "derecho" de Mariano Rajoy de acudir al debate de investidura para ser presidente del Gobierno y ha admitido que "hay un gran problema" que "se llama Pedro Sánchez, que "quiere salvarse a sí mismo a costa de España".

Sin embargo, ha avanzado que en la investidura el presidente en funciones hará a la Cámara una oferta "generosa" y "valiente" y "algunos" tendrán "muy difícil" decir 'no'. "Pedro Sánchez pretende salvarse a sí mismo a costa de España, de cargarse España, de destrozar lo que sea incluso a costa de destrozar a su propio partido. Esta es la evidencia que nos encontramos ahora mismo encima de la mesa", ha declarado Maillo ante la Junta Directiva del PP de Madrid, en la que también han intervenido Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

En este sentido, el dirigente del PP ha recalcado que, como ganador de las elecciones, Rajoy tiene "derecho, legitimidad y el deber democrático con sus votantes" de presentarse a la investidura para ser presidente, donde, según ha avanzando, hará un oferta basada en su programa electoral pero "siendo consciente de que con eso no es suficiente y que se necesita el acuerdo de otras formaciones políticas".

Según ha subrayado, será una "propuesta generosa, valiente, vertebradora y de consenso", que hará hincapié en la unidad de España y la solidaridad. "Algunos podrán contestarnos que no, pero van a tener muy difícil explicar a los españoles decir 'no'. Eso es lo que les va a costar, explicar a los españoles por qué van a decir 'no'", ha aseverado.

El derecho a decidir

Dicho esto, y tras "distinguir" entre Pedro Sánchez y los demás dirigentes del PSOE, ha hecho un llamamiento a esos militantes y cargos socialistas para que aclaren "de qué lado están", si del lado de la unidad de España o con los que están "dispuestos a destrozarla" negociando incluso el derecho a decidir en el País Vasco y Cataluña.

"Le pido a los dirigentes del PSOE, que en privado te dicen una cosa, que en público digan lo mismo, que digan lo mismo que dicen en privado, que se sienten abochornados por el espectáculo que estádando Pedro Sánchez", ha manifestado el responsable de Organización del PP, que ha dicho además que sería "positivo" que el PSOE dijera "públicamente" que no quiere la "abstención" de ERC y Convergencia en una posible investidura de Pedro Sánchez para creer que su defensa de la unidad de España es "realmente sincero".

Una vez más, Maillo ha defendido un gobierno de amplia base parlamentaria (PP, PSOEy ciudadanos) para afrontar los "desafíos pendientes" en España y ha criticado que "algunos" puedan "desaprovechar" esa "oportunidad histórica" por "intereses puramente personales", en alusión a Sánchez, que, según ha dicho, quiere ser presidente cuando ha sido "el cuarto en su circunscripción". "El fin en política no justifica los medios", ha proclamado.