Varios barones del PSOE salen en defensa de Vara pidiendo libertad para opinar en el partido

La tormenta en el PSOE se desata en el programa Espejo público, donde el presidente de Extremadura se quejaba de que en su partido no hay margen para la crítica. "A quien abre la boca se le corre a gorrazos. Lo que está pasando aquí es algo inaudito". Todo esto por cuestionar la estrategia de Pedro Sánchez, su 'no' a Rajoy. "Ya todo el mundo tiene claro nuestro 'no'". Y nuestro 'sí' para qué. Porque un proyecto político no se puede construir solamente en la negación de lo contrario".

Según Vara hace meses que no habla con su secretario general y Antena 3 ha podido confirmar que lo mismo ocurre con otros presidentes autonómicos socialistas. No tienen contacto con Pedro Sánchez. Hoy a Susana Díaz le preguntaban por las palabras de Guillermo Fernández Vara y ella respondía con un rotundo "Yo quiero mucho a Guillermo". Le respalda y recuerda a Sánchez su mal resultado electoral, y que si el PP no tiene mayoría para gobernar, menos el PSOE con 85 diputados.

Un aviso y un síntoma de cómo está el partido. Por si no quedaba claro, Díaz insiste en internet en su apoyo a Fernández Vara, igual que la exdiputada Carme chacón y Eduardo Madina, que perdió las primarias con Sánchez, y que publicaba un tuit en el que dice que es "un honor ser de su mismo partido". Hasta el ex secretario general Pérez Rubalcaba pide libertad de expresión, y califica de lamentables las críticas hacia Vara. Cada vez más lejos de su líder, son los mismos que abogan por convocar un nuevo comité federal, el órgano que podría cambiar la postura del PSOE de cara a una nueva investidura de Rajoy.