Así fue el recorrido de Younes Abouyaaqoub tras cometer el atropello en Las Ramblas

El autor del atentado de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, huyó a pie de Las Ramblas tras arrollar allí a las víctimas y salió de la ciudad vía Sant Just Desvern (Barcelona) tras robar un coche en la avenida Diagonal de Barcelona y asesinar a su conductor.

Lo ha detallado este lunes en rueda de prensa el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, acompañado del conseller de Interior, Joaquim Forn, y el de Justicia, Carles Mundó.

Trapero ha dicho que los Mossos han podido trazar el recorrido de Abouyaaqoub desde que cometió el atentado hasta que llegó a Sant Just Desvern, gracias a varios testigos y a las cámaras de seguridad. Lo que no se sabe con certeza es desde dónde llegó a Barcelona el terrorista: "Tenemos indicios de dónde salió pero no tenemos la seguridad de ello".

Sobre las 17 horas, tras arrollar a la multitud en La Rambla, bajó de la furgoneta y huyó a pie: se metió en el mercado de La Boqueria y empezó a "andar y correr" hacia la Zona Universitària perdiéndose entre los transeúntes.

Su trayecto a pie duró cerca de una hora y media, y las cámaras de seguridad le captaron por la calle Nicaragua y "a unos 100 metros del Camp Nou", por donde pasó para llegar al aparcamiento que habitualmente usan los estudiantes de la Zona Universitària. Allí abordó al conductor de un Ford Focus blanco, Pau Pérez, que estaba aparcando su vehículo: "Lo apuñaló, lo puso en el asiento trasero, cogió el coche, se saltó un control policial y llegó a Sant Just".

La policía ya había activado la 'operación Jaula' para dar con él cuando se subió al coche de Pau Pérez, por lo que se encontró con un control policial a la salida de Barcelona: arrolló a una sargento y siguió huyendo 3 kilómetros. Abandonó el coche con el cadáver del propietario en su interior cerca del Edificio Walden de Sant Just y "allí se le perdió la pista sobre las 19 horas".

El alquiler de la furgoneta

Se ha comprobado que Abouyaaqoub participó en el alquiler el día antes de la furgoneta que se utilizó en el atentado, "y en este vehículo se ha encontrado documentación que hace referencia a él".

Trapero también ha dicho que se ha encontrado otra furgoneta alquilada por los terroristas en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) además de "otros vehículos" relacionados con los atentados que se han incorporado a la investigación, pero no ha querido dar más detalles.

Preguntado por si saltó el airbag de la furgoneta utilizada en La Rambla en el momento del atropello -lo que habría dificultado la visión y la conducción al terrorista-, Trapero ha dicho que no dispone de esta información.

Tampoco ha querido dar detalles de posibles viajes internacionales que pudieron hacer algunos de los terroristas meses antes del atentado, aunque "hay constancia de que alguna persona ha hecho algún tipo de desplazamiento".

Era inminente

Sobre si los terroristas hubieran atentado el pasado jueves en caso de que no se hubieran truncado sus planes tras la explosión de Alcanar, ha afirmado que el ataque era "inminente" porque se ha hallado material detonador en la finca donde preparaban los explosivos.

El tipo de bombas que fabricaban los terroristas y que manipulaban en el momento de la explosión tiene una vida muy perecedera y el hecho de que ya tuvieran detonadores indica que los terroristas ya estaban preparados para usarlas.