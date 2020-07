EA asegura que Bildu hará campaña esté o no en las elecciones

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado hoy que la coalición Bildu, de la que forma parte su partido junto con Alternatiba e independientes cercanos a la izquierda abertzale, "va a hacer campaña sin lugar a dudas", pueda o no presentarse a las elecciones del próximo día 22.

Urizar, en una entrevista en Onda Vasca, ha explicado que en el caso de que el Tribunal Constitucional confirme hoy la anulación de las listas electorales de Bildu hecha por el Tribunal Supremo, la coalición recurrirá al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, algo que, a su juicio, "asusta" al Partido Socialista.

Según ha argumentado, "en Europa no se percibirá nunca con claridad que una apuesta por la paz, por la normalización, se vea truncada de esta manera".

Urizar ha considerado que hoy habrá mucha actividad en los despachos porque la división de poderes "en el Estado español es supuesta y, sin lugar a dudas, los movimientos políticos afectan también a los judiciales". El dirigente de EA ha abogado por que sea el pleno al completo del Tribunal Constitucional, en lugar de su sala segunda, el que tome la decisión sobre el futuro de Bildu para que el proceso sea "más garantista" y no se corra "el riesgo" de que "tenga que tomar la determinación en base a un voto de calidad del presidente".

Ha valorado el posicionamiento en relación a Bildu del lehendakari, Patxi López, aunque ha criticado que no se haya reunido con los miembros de la coalición. A su juicio, el lehendakari "percibe que sería una injusticia que Bildu no estuviera" y asume que "si en esta nueva etapa el Partido Socialista no se implica, la ola que se va a generar va a pasar por encima de ellos".

Urizar ha considerado que el Partido Socialista "está haciendo equilibrios" porque "se da cuenta de cuál es la realidad social" en Euskadi y "cómo eso puede afectar" al PSE, pero al mismo tiempo sabe que el PP "ataca" en Madrid "por cualquiera de los flancos" al PSOE. Ha opinado que las próximas elecciones "son muy importantes y el hecho de que se compruebe que todo el arco político en Euskal Herria opte sólo por las vías políticas y pacíficas sería muy importante porque reduciría a la nada el campo de acción que pueda tener ETA".