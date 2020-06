Artur Mas, tras la orden del TSJC: "No hay bastantes cadenas para precintar Cataluña"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado en un acto en Tarragona a favor del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, que "no hay bastantes cadenas para precintar Cataluña" y que "ha terminado la España sin los pueblos". Ante más de medio millar de personas, Mas ha criticado la "actitud intolerante" del Gobierno español que, ha dicho, "tras entrar en medios de comunicación, prohibir campañas, cerrar webs a centenares" ahora "quiere dar miedo y precintar los locales".

"Precintad Cataluña, quedaros sin voz ni votos, nos dicen", ha exclamado Mas, que ha añadido: "No quieren que nadie pueda votar ni a cien metros de los locales, que si hay alguien dentro lo saquen". Además, "quieren que no se puedan romper los precintos", así que "tendrán que poner cadenas y no hay bastantes para precintar Cataluña", ha subrayado, al tiempo que señalaba que todo ello "en el silo XXI, en la era de internet, de las redes y del empoderamiento de la gente".

Mas ha parafraseado al presidente francés, Emmanuel Macron, al recordar su reciente discurso de que "ha llegado la hora de la Europa de los pueblos" y ha dicho: "España sin los pueblos ya no existe para nosotros". El expresidente catalán se ha referido también a la entrevista del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado: "Les ha salido rana, Trump no se opone al referéndum". Mas ha concluido su discurso apelando a la imagen de "la suma de mucha gente votando y de mucha otra intentando votar" para proyectar "un pueblo que sabe luchar y defender sus libertades".