Trump defiende la postura de Rajoy sobre Cataluña: "España es un gran país y tendría que seguir unido"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que "España es un gran país y debería permanecer unido", en referencia al referéndum por la independencia que pretende celebrar el Gobierno de Cataluña el próximo domingo. Trump ha hablado en una conferencia de prensa junto al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, desde la Rosaleda de la Casa Blanca tras el almuerzo de trabajo que ambos mantuvieron.

En respuesta a una pregunta durante esa conferencia sobre si apoya la actuación del Gobierno español ante ese referéndum, Trump sostuvo: "Yo solo puedo hablar por mí, me gustaría que España continuara estando unida". "Creo que nadie sabe si ellos (los catalanes) van a tener un voto, creo que el presidente (Rajoy) les dirá que no van a tener un voto, pero creo que la gente se va a oponer mucho a eso", agregó Trump. De hecho, ha subrayado que sería una "tontería" que Cataluña no siguiera dentro de este "bello" e "histórico" país. Hasta las declaraciones de este martes de Trump, la Casa Blanca se había limitado a comentar que el referéndum del 1 de octubre era "un asunto interno" de España.

Por otro lado, Rajoy ha confiado en que la negociación que va a mantener el Ejecutivo con los diversos partidos permita aprobar los presupuestos generales del Estado para 2018 "en un tiempo razonable" y ha descartado en todo caso la posibilidad de adelantar las elecciones. Rajoy se ha referido al retraso en la aprobación de las cuentas del próximo año en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto el presidente de los EEUU, Donald Trump, después de el almuerzo de trabajo que ambos han mantenido.

Trump y Rajoy han apostado por trabajar juntos contra el terrorismo y para defender la libertad, la democracia y conseguir crecimiento económico. Trump ha destacado especialmente la implicación de España en la lucha contra el terrorismo y ha subrayado que Estados Unidos trabajará de forma "muy estrecha" con nuestro país en esta materia. "Comparamos notas e información de Inteligencia y estamos muy, muy unidos en esta lucha", ha indicado.