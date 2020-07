Hasier Arraiz (Sortu) asegura que el cese de ETA es "definitivo"

Arraiz señala que "la paradoja es que ETA ha estado no sé cuántos meses esperando en una mesa para hablar de desarme, para proceder a hacerlo y quien debía sentarse al otro lado, que es quien pretende su desarme, no ha acudido". "Me da que pensar que la otra parte no tiene tanta voluntad de que ETA se desarme y esto vaya hacia adelante", añade.

El dirigente de Sortu no ve al Gobierno reunido con la cúpula terrorista, por lo que señala que la izquierda abertzale va a ser capaz de convertir el "desencanto" que genera la actitud del Gobierno en "desafección" hacia el Estado "y que todo aquello que niega la resolución del conflicto, se convierta en un activo para un proceso soberanista".

Preguntado por el fracaso de Oslo, Arraiz descarta que eso signifique que el proceso haya quedado estancado. "Sortu ha decidido que este proceso vaya hacia adelante mientras los vascos tengan esa voluntad", indica.

En este sentido, rechaza que se pueda dar una vuelta atrás o un episodio violento. "Es hipótesis ni siquiera se me pasa por la cabeza. Cuando se cogen compromisos, hay que cumplirlos y tengo absoluta certeza de que el cese de la actividad armada de ETA es definitivo", añade.