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DANA
La aplaudida reflexión de la reina Letizia sobre la salud mental: "A veces, es invisible"
La Reina pone el foco en los problemas de salud mental que pasan desapercibidos y recuerda que sus consecuencias no siempre son visibles.
La reina Letizia ha presidido el acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una jornada en la que ha querido llamar la atención sobre las dificultades emocionales y psicológicas que muchas personas afrontan sin que su entorno llegue a percibirlas.
Durante su intervención, la Reina ha recordado a una víctima de la DANA y ha reflexionado sobre cómo los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, incluso cuando aparentemente desarrolla su vida con normalidad.
Letizia alerta sobre la salud mental invisible
"Todos vosotros y yo también podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo... La mala salud mental a veces es invisible", ha señalado.
Así, Letizia ha puesto el acento en una realidad que no siempre resulta fácil de identificar: el sufrimiento psicológico que puede permanecer oculto en situaciones cotidianas.