La aplaudida reflexión de la reina Letizia sobre la salud mental: "A veces, es invisible"

La reina Letizia ha presidido el acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una jornada en la que ha querido llamar la atención sobre las dificultades emocionales y psicológicas que muchas personas afrontan sin que su entorno llegue a percibirlas.

Durante su intervención, la Reina ha recordado a una víctima de la DANA y ha reflexionado sobre cómo los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, incluso cuando aparentemente desarrolla su vida con normalidad.

Letizia alerta sobre la salud mental invisible

"Todos vosotros y yo también podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo... La mala salud mental a veces es invisible", ha señalado.

Así, Letizia ha puesto el acento en una realidad que no siempre resulta fácil de identificar: el sufrimiento psicológico que puede permanecer oculto en situaciones cotidianas.