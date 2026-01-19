Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Extremadura
Madrid
Barcelona
España

Extremadura

Vox reitera las "exigencias extraordinariamente razonables" para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura

Los de Abascal recuerdan que sus exigencias al PP para gobernar juntos son las mismas que en la Comunidad Valenciana.

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la Presidencia de Extremadura, &Oacute;scar Fern&aacute;ndez Calle

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la Presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Vox vuelve a reiterar sus exigencias al PP para negociar con María Guardiola un Gobierno junto al Partido Popular en Extremadura.

"Nosotros no rompemos nada; nosotros comunicamos. Comunicamos nuestras exigencias que son extraordinariamente razonables. Tan razonables que son las mismas que en la Comunidad Valenciana", aclara la formación liderada por Santiago Abascal a través de una publicación en su perfil oficial de 'X' (antiguo twitter).

El PP lo ve una "estrategia"

Desde el Partido Popular consideran que la decisión de Vox corresponde a "una estrategia nacional" ante la convocatoria de elecciones en otras CCAA "para poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", tal y como calificó Vox a populares y socialistas.

