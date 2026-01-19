Extremadura
Vox reitera las "exigencias extraordinariamente razonables" para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura
Los de Abascal recuerdan que sus exigencias al PP para gobernar juntos son las mismas que en la Comunidad Valenciana.
Vox vuelve a reiterar sus exigencias al PP para negociar con María Guardiola un Gobierno junto al Partido Popular en Extremadura.
"Nosotros no rompemos nada; nosotros comunicamos. Comunicamos nuestras exigencias que son extraordinariamente razonables. Tan razonables que son las mismas que en la Comunidad Valenciana", aclara la formación liderada por Santiago Abascal a través de una publicación en su perfil oficial de 'X' (antiguo twitter).
El PP lo ve una "estrategia"
Desde el Partido Popular consideran que la decisión de Vox corresponde a "una estrategia nacional" ante la convocatoria de elecciones en otras CCAA "para poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", tal y como calificó Vox a populares y socialistas.
