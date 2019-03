Mato asegura que no va a dimitir y que "la cacería contra mí no me va a doblegar"

La ministra de Sanidad ha afrontado el primer ataque con contundencia y con la seguridad de saber que cuenta "con el respaldo del Presidente del Gobierno", por ello Ana Mato ha afirmado ante la pregunta del diputado Madina: "Sí, voy a seguir al frente del ministerio".

Además, Mato ha explicado por qué no ha dimitido ni lo va hacer porque "tengo la gran fortaleza de saber no he cometido ningún acto ni antes ni ahora que no se corresponda con la ética que es exigible a todos responsables políticos". La titular de sanidad ha recalcando que nunca pensó que se hiciera responsable de la conducta de "otra persona", en alusión a su exmarido, imputado en la trama Gürtel y que este lunes presta declaración por las nuevas informaciones sobre supuestos pagos de viajes y regalos por parte de la red antes citada.

Mato ha recriminado al diputado Madina que se una a "una cacería que llega a lo grotesco" contra su persona y le ha recordado a la sala que "este asunto ya fue visto por un juez y fue archivado". Ante las palabras del diputado socialista la exmujer de Sepúlveda ha reiterado que "en un país libre el que tiene que probar lo que dice es el que acusa".

Pasada la tormenta que rodeaba la sombra de la corrupción, la titular de Sanidad hizo frente a otra polémica, el cierre de las urgencias nocturnas ante lo que ha asegurado que respeta las decisiones que las comunidades autónomas como es el caso de los cierres nocturnos de los servicios de urgencias sanitarias en Castilla-La Mancha y Castilla y León, y recuerda que cualquier ciudadano puede acudir a la justicia si ve lesionados sus derechos.