Ana Botella será alcaldesa de Madrid el próximo día 27

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al Pleno del Ayuntamiento que hoy aprobará los presupuestos de la ciudad para 2012, el vicealcalde ha indicado que el hasta hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado su dimisión a las ocho de la mañana, tras ser designado ministro de Justicia. Ruiz-Gallardón, que esta mañana toma posesión del cargo, ha abandonado su despacho en el Palacio de Cibeles mientras se celebraba la Junta, presidida por Cobo, y no se ha acercado al Salón de Plenos. Según Cobo, Gallardón "tiene una gran alegría" y considera "un reto muy importante" su nueva función en el Gobierno de Mariano Rajoy. "Sabe que tiene por delante una labor compleja pero que va a sacar adelante", ha afirmado Cobo, que ha expresado el "agradecimiento" de Ruiz-Gallardón al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "por la confianza que ha demostrado en él".

El número dos de Gallardón ha añadido: "va a ser duro, como lo ha sido siempre, no fue fácil dirigir esta Comunidad, no es fácil ser el alcalde de la capital de España y no es fácil una tarea tan importante como la que le ha encomendado el presidente del Gobierno". "Pero si hay una persona con capacidad, con la experiencia probada se llama Alberto Ruiz-Gallardón, así que yo espero y deseo y estoy seguro de que lo va a conseguir y que hará un gran trabajo como ha hecho siempre", ha declarado Cobo, quien no ha querido comentar la hipótesis de si seguirá acompañando a quien ha sido su jefe durante cuatro legislaturas. Preguntado por la legitimidad de Botella como alcaldesa al no haber sido ella la candidata en las pasadas municipales, Cobo ha dicho que "ha sido votada por la mayoría de los madrileños". "La han votado todos los madrileños que han votado la lista del Partido Popular, ha tenido el mismo número de votos que Alberto Ruiz-Gallardón y el resto de componentes de la lista y además me parece que lo va a hacer muy bien", ha manifestado.

El todavía alcalde de Madrid y nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha registrado esta mañana su renuncia a la Alcaldía, lo que ha abierto el proceso para su relevo por la número dos en la candidatura del PP a las pasadas elecciones municipales, Ana Botella. De acuerdo al ordenamiento legal vigente, Cobo, como portavoz del Grupo Municipal Popular, ha presentado una moción de urgencia al Pleno Ordinario que se celebra hoy tras el de Presupuestos solicitando la toma en conocimiento de la renuncia del alcalde.

La renuncia del regidor ha puesto en marcha el mecanismo de sustitución de la vacante en la Alcaldía, que ha sido cubierta automáticamente y de manera interina por Cobo como número dos en el Gobierno municipal. Al mismo tiempo se ha puesto en marcha el proceso de elección de nuevo alcalde, para lo que la presidenta del Pleno, Paz González, ha convocado una sesión extraordinaria para el próximo día 27.