IU amenaza con ir en solitario a las próximas elecciones si no se logra una alianza electoral

Desde que se conoció la decisión del gobierno de rescindir el contrato armamentístico firmado con una empresa israelí, han sido muchas las voces que han intentando atribuirse el logro. La gran batalla la inició Izquierda Unida, partido que conforma el movimiento Sumar. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha celebrado en reiteradas ocasiones el logro, insistiendo en la "contundencia" con la que ha trabajado su formación. Según ha asegurado Maíllo, vieron "una debilidad en lo que decía el ministerio del Interior" que les "fortaleció para acelerar esa modificación".

En la misma línea se ha pronunciado desde el principio la ministra Sira Rego, atribuyendo el logro no tanto a Sumar en su conjunto como a Izquierda Unida, y presentándose como la persona que ha solicitado que se lleve a cabo una auditoria de todos los contratos.

Pero también Sumar trata de colgarse la medalla. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que ha sido ella "personalmente" quién ha hablado de manera directa con el ministro Marlaska. "Él decía que no se podía rescindir pero yo misma y mi equipo le hemos dado razones legales", asegura.

En el fondo de toda esta lucha está el espacio electoral abierto a la izquierda del PSOE. Aunque no hay elecciones a la vista, a nadie se le escapa que en cualquier momento podría apretarse el botón del adelanto electoral, y ahora mismo los sondeos no les sonríen. En las últimas elecciones, Podemos e Izquierda Unida fueron juntos bajo la plataforma de Sumar pero la última asamblea celebrada por los morados augura un ciclo político muy distinto, con un distanciamiento cada día más evidente con Díaz.

Alianza electoral

Hace unas semanas Sumar ya pidió públicamente una reconciliación con Podemos. La propia Yolanda Díaz llamó a la "unidad" con el objetivo volver a conformar una candidatura conjunta. Pero esto, al menos de momento, no está entre los planes de Podemos, desde donde están aprovechando las últimas crisis de la coalición PSOE-Sumar para atacar a los de Díaz llegándoles a tachar de izquierda "dócil" y a la coalición de haber entrado en una "deriva autoritaria y antidemocrática" que está en las "antípodas" de la izquierda.

En medio de esta guerra se encuentra Izquierda Unida. Después de que en las últimas horas en una entrevista en Espejo Público, Maíllo asegurara que su formación no va a estar en elegir entre "papá o mamá", en referencia a Sumar y Podemos, hoy la formación apela a la unidad.

En un documento que se debatirá y votará este sábado, la formación de Maíllo pide la construcción de un nuevo frente en el que estén presentes IU, Podemos, Sumar y el resto de formaciones confederales del espacio. En el documento, a cuyo borrador ha tenido acceso Antena 3 Noticias, reivindican su "autonomía", piden que se "supere los errores del pasado" y avisan de que si la unidad no es posible, IU garantizará su presencia en el próximo ciclo electoral. "Si el resto de organizaciones no quieren construir alianzas, o no en unos términos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos políticos, Izquierda Unida garantizará, en cualquier caso, su presencia en el próximo ciclo electoral", aseguran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com