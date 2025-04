Marlaska, el 'intocable' de Sánchez: todas sus polémicas desde que es ministro

Fernando Grande-Marlaska es ministro de Interior desde 2018 cuando fue nombrado por Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Desde entonces, ha sobrevivido a múltiples crisis. En estos casi siete años, ha sido el ministro más reprobado del Gobierno. Ha protagonizado varias polémicas. Pero no ha dimitido y Pedro Sánchez siempre le ha respaldado.

La ultima polémica ha sido la adquisición de 15 millones de balas a una empresa de Israel a pesar del compromiso del Gobierno de no vender ni comprar armas al país de Oriente Próximo. El ministro defendía que había que seguir con el acuerdo ante la imposibilidad de anular el pago de un material necesario para los servicios que presta la Guardia Civil. Sin embargo, el Ejecutivo ha rectificado y anulará el contrato de compra.

Uno de los episodios más sonados fue el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Jefe de la Guardia Civil de Madrid. Fue destituido por no informar a Marlaska sobre una investigación judicial. Estaba relacionada con la manifestación del 8M y su impacto en la pandemia. El Tribunal Supremo declaró ese cese ilegal. Pero Marlaska no dimitió. Dijo que no tenía "la idea en modo alguno de dimitir". Sánchez lo defendió públicamente asegurando que era "un gran ministro del Interior".

La gestión migratoria ha sido otro de los puntos calientes. En 2021, miles de migrantes entraron en Ceuta. La respuesta fue muy criticada. Al año siguiente, se produjo el salto masivo a la valla de Melilla. Más de 20 personas murieron. Algunas investigaciones apuntaron que parte de los fallecidos estaban ya en suelo español. Marlaska lo negó. "No hubo fallecidos en territorio español", dijo. Sánchez le respaldó. Afirmó: "Mi reconocimiento a su trabajo".

También ha sido señalado por la política penitenciaria. Con él, se puso fin a la dispersión de presos de ETA. Muchos fueron trasladados al País Vasco. La decisión fue muy criticada por asociaciones de víctimas del terrorismo.

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate volvió a situarlo en el centro de la polémica. Se le acusó de falta de medios y de no reforzar la seguridad en zonas sensibles como el Campo de Gibraltar. Su respuesta fue la misma: "No me planteo dimitir".

