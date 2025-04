El salto de Irene Montero como candidata de Podemos a las elecciones generales aleja una posible reunificación con Sumar

Este domingo, por sorpresa, Ione Belarra hacía una petición a la exministra de Igualdad y actual europarlamentaria de Podemos, Irene Montero: ser la próxima candidata de la formación a las elecciones generales. Lo hacía en un acto bajo el lema 'Por la paz y contra el régimen de la guerra' y con ese pretexto lo relacionaba con estas palabras: “Necesitamos que España se vuelva a convertir en referencia de paz”. Esa propuesta de candidatura que Irene Montero ya ha aceptado tiene muchas más implicaciones más allá de la formación morada.

La reunificación de la izquierda bajo una sola candidatura después de la ruptura de Podemos con Sumary su salida al grupo mixto en el Congreso es una aspiración que viene de lejos. Pero los desencuentros de Irene Montero y Yolanda Díaz son una evidencia. La relación se tensó cuando ambas estaban dentro del consejo de ministros la pasada legislatura, y se rompió definitivamente cuando Díaz vetó a Montero para renovar como ministra.

Por eso ahora esta noticia aleja esa unidad a la que aspiraba la izquierda para las elecciones, en principio, previstas para 2027. En Podemos, este lunes sus portavoces no han querido pronunciarse sobre las implicaciones que tiene en este tema la candidatura de la exministra de Podemos. Aseguran que la forma en la que concurran caerá por su propio peso si consiguen poner a la “izquierda en pie”, esa es dicen su “tarea política” y se distancian además del ejecutivo actual, que dicen está en una deriva errática.

Quien tampoco se ha pronunciado todavía sobre esta decisión es la vicepresidenta Yolanda Díaz, a pesar de que se le ha preguntado en un acto público que tenía esta mañana en la sede de la Fundación ONCE. Si que lo han hecho desde Sumar. Dicen que esta decisión forma parte de la “normalidad democrática” y desean éxito a Montero en su candidatura. Aseguran que ahora mismo no están en “escenario electoral”, pero que en cualquier caso tendrá que ser la gente, y no Pablo Iglesias, Ione Belarra o Yolanda Díaz, los que hablen de las condiciones para llegar a la unidad.

La izquierda pide unidad

Esta es la posición de los dos principales actores, pero hay muchos partidos satélite que se tendrán que pronunciar en los próximos días. Ya lo ha hecho Izquierda Unida, que concurrió a las elecciones dentro de Sumar y en el pasado unido a Podemos. Su líder Antonio Maíllo, ha pedido este lunes una coalición en las próximas elecciones generales que englobe a todos los partidos a la izquierda del PSOE. Eso sí, eligiendo a los candidatos por un sistema de primarias y respetando después el resultado.

También se ha pronunciado Jaume Asens, actualmente eurodiputado de Sumar. Cree que es “prematuro” hablar de listas electorales ahora mismo, aunque pide eso si a Podemos “deshinchar egos”. Asegura que en medio “de un fuego abierto” no será posible reconstruir un espacio común y por eso pide a los morados una tregua, aparcar “las heridas y traiciones” para buscar la unidad.

