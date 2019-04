Álvarez, sobre los ERE en Andalucía: "No es justo que UGT cargue con todas las responsabilidades"

Josep María Álvarez, nuevo secretario general de UGT, ha defendido durante una entrevista en Espejo Público que "hay que abordar el futuro" y que la "UGT va a defender la Seguridad Social".

No obstante, ha declinado hablar del "derecho a decidir", aunque si puede contribuir al deshielo de la situación por su parte "no quedará". Por eso, defiende que el diálogo entre ambos gobiernos ayude a encontrar un "encaje". Además, ha destacado que es necesario que los ciudadanos deben tener consciencia de que el tema de Cataluña se puede y se debe hablar.

El sistema de relaciones laborales no lo marcan las fronteras, sino las condiciones de producción, y en este caso tanto España como Cataluña "se encuentran en la misma situación".

En cuanto a las medidas que tiene pensado poner en marcha durante la nueva etapa en el sindicato, ha destacado que se centrarán en más transparencia, en que todos los recursos públicos que entran en UGT sean conocidos, en una reestructuración interna para reducir costes y en ser la voz de los que no tienen voz, es decir, "aquellos que no tienen empleo o trabajan para ser pobres".

Para ayudar a los parados de larga duración, las propuestas de Álvarez pasan por "un puente a la jubilación" para que las altas a la seguridad social se mantengan conforme a lo que ha cotizado en los últimos años y no baje lo que recibirán cuando sean pensionistas.

ERE Andalucía

Álvarez ha señalado que no tiene "toda la información" y que Lanza estaba fuera del sindicato y no tenía responsabilidades en UGT. Por ello, ha señalado que "no es justo" que el sindicato cargue con las responsabilidades de esta persona.

Además, ha defendido que la documentación de la organización ha sido entregada a los Juzgados. Asimismo, se ha comprometido a tener más información para dar una opinión. También ha indicado que desde UGT "se ha hecho autocrítica" y se deben abrir las puertas para "conocer todo lo que hay", aunque hay "70 intrusos que la mayoría no son de la UGT".