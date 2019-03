Álvarez Cascos: "Es el fracaso de una alianza entre el PP y el PSOE que pretende prorrogar la situación anterior"

Más audios en Onda Cero

El presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, ha pasdo por los micrófonos de Onda Cero y ha explicado las razones por las que se han convocado elecciones, y si es un fracaso que unos meses después de las elecciones, se vuelva a convocar.



Cascos cree "que es el fracaso de una alianza contra natura entre el PP y el PSOE que pretende prorrogar la situación anterior y pretende obstaculizar el cambio en Asturias a mejor".



Las razones de estas elecciones ha sido la falta de acuerdo en las negociaciones de los presupuestos, por lo que Cascos se queja de que "lo único que hemos recibido es la consigna de que hay que retirarlos", "hemos intentando el diálogo con todos los grupos, y no ha sido posible".



La convocatoria de elecciones pretende variar los resultados, pero cabe la posibilidad de que estos se repitan, algo que Álvarez Cascos ve difícil: "No hemos contemplado que se repitan los resultados electorales" pero si se produjeran, "hemos mirado para Asturias, no la continuidad de nuestros puestos, es independiente a obtener mejores resultados". Y es que, con esta medida lo que espera es que "lo que salga el 25 marzo, será la solución y será un buen camino".



Volviendo a las razones por las que ha fallado el diálogo en las negociaciones, Cascos sigue culpando a los partidos en la oposición ya que "la capacidad de diálogo ha sido una característica de mi trayectoria".