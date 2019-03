Alonso dice que la Abogacía del Estado estudiará las imágenes del etarra Errandonea

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha expresado su "profundo rechazo" hacia la imagen del expreso de ETA Ander Errandonea Arruti, quien ha enarbolado una pancarta de Bildu tras salir de prisión, y ha apuntado su convencimiento de que la Abogacía del Estado analizará su actitud.

Alonso ha reiterado en rueda de prensa el "rechazo absoluto" que le ha producido ver la fotografía de este exrecluso tras abandonar la prisión de Herrera de la Mancha y ha señalado que entiende que los hechos serán estudiados por los servicios jurídicos del Estado. En cualquier caso, el dirigente socialista ha dejado claro que la posición del PSOE respecto a Bildu ha sido siempre "muy clara", esto es, la impugnación de todas sus listas, promovida por el Gobierno y con la que estaba plenamente de acuerdo el Partido Popular.

Ha recordado el portavoz socialista que el Tribunal Supremo dio la razón a la impugnación, aunque después el Tribunal Constitucional no lo ha hecho, de manera que ha reiterado la posición del PSOE de respeto a todas las decisiones de los tribunales. "Lo que corresponde en democracia. El verbo es acatar, guste o no guste", ha remarcado al respecto.

En este sentido, se ha referido a unas manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, en defensa de la independencia de este tribunal, para manifestar que la posición de esta institución es "siempre respetable" y "tiene que ser respetada por definición".

Además, ha advertido de que "hay cosas que no se pueden decir ni del Tribunal Constitucional ni de cualquier otra institución", puesto que los jueces, ha apostillado, "actúan siempre por motivos y razonamientos jurídicos". Sobre la fotografía del etarra, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, ha dicho en otra comparecencia que lo grave sería que alguien de Bildu apoyase abiertamente a ETA, pero en cualquier caso ha apuntado que corresponde al poder judicial decidir si ha habido o no delito en la actitud de Errandonea.

Eso sí, Duran ha pedido que no se utilice más este asunto políticamente y que se deje actuar a la Justicia, en caso de que tenga que hacerlo. El diputado de IU Gaspar Llamazares no ha hecho comentarios sobre la imagen y se ha limitado a señalar que no sabía cómo interpretarla.