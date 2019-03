Alfredo Pérez Rubalcaba apuesta por un aumento de la tributación de las sicav

Más audios en Onda Cero

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha adelantado que tiene intención de llevar en su programa electoral una subida de la tributación de las sociedades de inversión mobiliaria (sicav), usadas por las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

El exministro, en una entrevista al programa 'Te doy mi palabra' de Onda Cero, ha considerado necesario "apretar un poquito más" a estos instrumentos financieros para que las personas más ricas aporten más al Estado.

Además, Pérez Rubalcaba, ha defendido en el programa de Isabel Gemio la reciente aprobación del Impuesto de Patrimonio.

Pese a ello, ha dicho también que el gravamen necesitará una revisión en un futuro y que el dinero estará disponible en 2012 e irá destinado a fomentar el empleo juvenil. "Necesitamos el dinero, cuanto antes, mejor", ha añadido.

"En 2007, un millón de españoles pagó por el patrimonio, ahora ho harán 160.000", ha asegurado Rubalcaba que también ha señalado que la cantidad que se va a recaudar con este impuesto "no es escasa", respondiendo a las críticas recibidas por algunas autonomías.

Sobre las Elecciones Generales, el candidato del PSOE ha dicho que ahora solo piensa en ganar porque considera que éste es un momento muy importante para España. Sobre su principal adversario, Mariano Rajoy, ha dicho que cree el líder del PP "no dice nada de lo que va a hacer".

Valoración de la sentencia a Otegi

El candidato del PSOE, además, ha asegurado que no teme represalias tras la condena al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por pertenencia a ETA.

Rubalcaba se ha referido así a las consecuencias que puede tener esa sentencia de diez años de prisión acordada contra Otegi por la Audiencia Nacional.

El exvicepresidente y exministro del Interior ha expresado su respeto por esa decisión judicial y ante la pregunta de si teme que tras ella pueda haber represalias por parte de algunos, en alusión a posibles acciones de la izquierda abertzale o de ETA, ha dicho que no las teme. "Es verdad que habrá manifestaciones y protestas, pero represalias no, no las temo en absoluto", ha recalcado.