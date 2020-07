Alfonso Alonso pide responsabilidad ante los presupuestos porque "España se la juega"

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha apelado a la responsabilidad del resto de los grupos políticos durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos porque, con estas cuentas, "España se la juega".

Alonso ha recalcado que son unos presupuestos "extraordinarios" y que, aunque su grupo está "abierto" a alcanzar acuerdos, el PP no puede "negociar con la recuperación económica ni con la credibilidad de España". "Estamos abiertos a hablar con los demás, a poder incorporarles también en este proyecto, pero no son unos presupuestos de cualquier año, en los que se puede ir mercadeando con una partida o con otra para conseguir acuerdos. Eso no va a ser así", ha advertido.

Ha subrayado, además, que ahora hay "una mayoría en el Parlamento" y, sobre todo, una situación "extraordinaria y de urgente necesidad". "¿Qué gana CiU (si apoya los presupuestos), qué gana el PSOE?", se ha preguntado Alonso para inmediatamente responder: "Ejercer su responsabilidad". Se trata de apoyar las cuentas del Estado "a cambio de sacar a España de la crisis y, de paso, a Cataluña. Eso es lo que tienen que pensar", ha indicado Alonso, tras lo que ha incidido en que "todos vamos en el mismo barco" y "el objetivo de reducción del déficit es un objetivo nacional, no un objetivo del gobierno o del PP".

"Se nos va más de un 40 por ciento del presupuesto en pagar intereses de la deuda gigantesca que se generó durante los siete años de Zapatero y en pagar las prestaciones de desempleo porque la gente está en paro. Casi la mitad del presupuesto es para pagar la herencia socialista", ha asegurado Alonso, que ha dicho que "a partir de ahí el margen para garantizar el resto de los servicios nos lo han dejado muy acotado".

En este sentido, ha reconocido que a corto plazo España se enfrenta a "dificultades terribles", pero a medio y largo plazo "éste es el camino que nos va a sacar de la crisis". Según el portavoz del grupo popular, dentro de un tiempo "nos preguntarán qué hicimos ahora y dónde estábamos cada uno de nosotros. "En el futuro también le preguntarán al PSOE, le preguntarán dónde estaba, cómo contribuyó a salir de una situación tan difícil que ellos mismos han creado", ha denunciado.

Por ello, ha pedido al PSOE, tras lamentar que parezca más "preocupado" en hacer una "oposición arisca y crispada" que ha achacado a su propia "debilidad", que piense en el futuro. No obstante, ha subrayado que el Gobierno cuenta con un respaldo mayoritario en la Cámara y que una "mayoría social" ha apoyado la acción de un gobierno elegido democráticamente, por lo que "tiene capacidad de acción" y va a "ejercer su responsabilidad".

Respecto a la posibilidad de que Andalucía y Cataluña presenten sendos recursos contra el proyecto de Presupuestos, Alonso ha señalado que el esfuerzo de austeridad "nos toca a todos, no sólo al gobierno de la nación, también a las comunidades autónomas, que tienen que ir en la misma dirección". La Ley de Estabilidad Presupuestaria marca una "hoja de ruta" para todas las administraciones públicas y "todo lo demás es jugar al corto plazo o a intereses políticos pequeños", ha indicado Alonso tras sentenciar: "nos la estamos jugando como país".