La alcaldesa de Torrelodones: "No uso el coche oficial para cosas personales"

Lo primero que ha querido aclarar es que el coche oficial del alcalde se devolvió en 2011 y que el vehículo en el que a ella se le hacen las fotografías pertenece al parque móvil adscrito al ayuntamiento, que se puede ver en la web.

La alcaldesa de Torrelodones ha negado "rotundamente" que ella use el coche oficial por motivos personales "no uso el coche para cosas personales", aunque reconoce y explica que las imágenes difundidas en El País se corresponden con un viaje puntual que tuvo que hacer a Madrid con más funcionarios, para hablar con la Comunidad y solventar "un problema heredado".

Biurrún ha apuntado sus sospechas hacia la oposición e incluso ha afirmado que es "consciente de que me siguen a todas horas", pero asegura: "ni me van a parar ni me van a callar", y justifica su labor como alcaldesa recordando que en este tiempo se ha bajado el sueldo un 20% y dice haber ahorrado 300.000 euros en gastos de alcaldía.

Durante toda la entrevista ha defendido su trabajo como el de su equipo de Gobierno que asegura "ha roto definitivamente con los privilegios anteriores".