El alcalde de Valencia incumple su propia normativa municipal al montar en bicicleta por la acera

La etapa de Joan Ribó como alcalde de Valencia desde que asumió el cargo en 2015 lleva ya consigo numerosos titulares. Uno de los momentos más recordados fue su llegada al Consistorio montando en bicicleta, hecho que trajo consigo una lluvia de bromas y memes en las redes sociales. Ahora, Ribó y su bicicleta vuelven a ser protagonistas, aunque, en esta ocasión, ha sido por saltarse su propia ordenanza municipal, tal y como han observado las cámaras.

En una imagen difundida por el diario 'La Razón', el alcalde de Valencia ha sido pillado montando en bicicleta por la acera, algo prohibido por la ordenanza municipal que ha impulsado su propio Ayuntamiento. Las únicas condiciones en que el Consistorio valenciano permite que se monte en bicicleta por la acera es que quienes monten tengan como máximo 8 años. Y podrán montar en bicicleta, siempre y cuando vayan acompañados por algún adulto, bien sean sus padres, abuelos o cualquier otra persona que esté junto a ellos.

Lo llamativo ha sido ver al propio alcalde de Valencia montando en bicicleta por acera. Aunque no iba a una velocidad excesiva, resultó sumamente curioso por el hecho de ver cómo se saltaba una normativa dictada por su propio Ayuntamiento. Su escolta, que iba junto a él, sí cumplió con la ordenanza y se bajó de la bicicleta cuando estaban en la acera, caminando a pie mientras circulaban por la misma, y permaneciendo detrás de Ribó.

Incumple otra promesa que hizo en 2015

El actual alcalde valenciano ya desató la polémica recientemente al desvelar que se presentaría a un tercer mandato. No habría controversia en su intención de presentarse si no fuera porque en 2015 aseguró que solo estaría ocho años gobernando en la alcaldía de Valencia. El motivo, según él, es por culpa de la pandemia de COVID-19: "Cuando lo dije no sabía que tendríamos un COVID que durante dos años te impediría hacer muchísimas cosas y te obliga a desviar muchos recursos a ayudar a personas que, por ejemplo, estaban en la calle".

En consecuencia, Ribó se perfila nuevamente como candidato de Compromís a la alcaldía, cargo en el que relevó a Rita Barberá, la mujer que gobernó con el PP la capital valenciana durante 24 años, y que la perdió en detrimento de la izquierda. Ahora, Ribó, uno de los mayores activos de Compromís, busca dar continuidad a su proyecto, en una situación algo delicada para su formación tras la dimisión de Mónica Oltra en la Generalitat Valenciana por presunto encubrimiento del abuso sexual de su segundo exmarido a una menor tutelada.