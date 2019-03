El alcalde de Lugo queda en libertad sin medidas cautelares

El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG, José López Orozco, quedó en libertad sin fianza y sin ningún tipo de medida cautelar después de prestar declaración durante unas seis horas ante la jueza instructora de la 'Operación Pokemon', Pilar de Lara. Por eso, su abogado pedirá el sobreseimiento la próxima semana.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Juzgado de Lugo, el regidor local afirmó sentirse "encantado" de haber respondido a "todo" cuanto le preguntó la jueza instructora y subrayó que "la fuerza interior" que sentía en los últimos días sale "redoblada" después de su declaración en sede judicial. "He sido valiente y cada vez tengo más claro lo que hicimos todos para defender a esta ciudad. Triste favor le haría yo a la ciudad si hubiese dimitido de mi cargo", afirmó.

Su abogado, el letrado Gregorio Arroyo, explicó que se mantiene la situación procesal del alcalde, que fue citado a declarar como imputado por cohecho y tráfico de influencias, pero anunció que "posiblemente" pedirá que se practique alguna prueba más para reafirmar su inocencia y la próxima semana presentará la solicitud de sobreseimiento de la causa contra él. "A partir de ahí, yo pienso que tendrá que sobreseer", dijo el letrado en alusión a la jueza instructora.

Con respecto al interrogatorio, Gregorio Arroyo afirmó que el alcalde, durante las seis horas de declaración ante la jueza Pilar de Lara, "ha desmentido una por una todas las supuestas acusaciones sobre el cohecho y el tráfico de influencias". El alcalde reconoció que después de declarar se siente todavía más "inocente" y piensa que "la losa que algunos pusieron" sobre él, "sabiéndolo o no sabiéndolo", ahora "se ha disipado".

Insistió en que contestó a "todo cuanto" le preguntó la jueza instructora y con "la verdad". Por ello, dijo que se ha quedado "francamente a gusto", "contento" y "aliviado". Con respecto a su negativa a presentar la dimisión, el alcalde reconoció, a preguntas de los periodistas, que tomó la decisión adecuada. "Qué bien hice. Qué buenos consejos recibí de la gente que le quiere bien a esta ciudad y que me quiere bien a mí. Pero qué pena haber llegado a esta situación", lamentó.

En la misma línea, López Orozco también tuvo palabras para los medios de comunicación y para los periodistas, a los que les pidió "por favor" que cuenten "hasta diez siempre" antes de publicar determinadas informaciones, porque "pueden destrozar la vida de una persona, que no se lo merece". De hecho, afirmó que "haber llegado a esta situación tiene unos responsables", porque las "fuentes de información son importantes", pero "aún así pueden no ser verídicas" o "fidedignas", y no se le pueden dar "patadas a un alcalde" como afirmó haber recibido.

En relación con el interrogatorio, aseguró que dejó "claras muchas posiciones" ante la instructora y mostró su confianza en que "sean estudiadas y tenidas en cuenta por la señora jueza". "Y que se tome una determinación sobre mí, que sea decir que el alcalde de Lugo, también en este caso, es inocente. Eso es lo que yo espero y lo que deseo", afirmó el alcalde.

Por otra parte, fuentes próximas al caso han indicado que el alcalde fue especialmente rotundo en el transcurso del interrogatorio a la hora de negar que hubiese recibido cualquier tipo de soborno por parte de la supuesta trama para obtener la adjudicación concesiones públicas, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

Según estas fuentes, el regidor local respondió a todas las preguntas de la instructora e incluso se mostró dispuesto a poner a disposición del juzgado toda la documentación relativa a su patrimonio personal y a sus cuentas bancarias para disipar cualquier tipo de duda al respecto.