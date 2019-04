Albiol: "Ahora ha llegado la hora definitiva de que Ciudadanos mueva ficha"

Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña, tilda de "acto de prudencia" que Roger Torrent haya pospuesto el pleno de investidura de Carles Puigdemont, aunque considera que es consecuencia de los actos del Gobierno y el PP: "Conseguimos que la situación no vaya a peor".

En este sentido, ha pedido que el presidente del Parlament haga una nueva ronda de contactos con los grupos de la Cámara y proponga a otro candidato. "Ahora ha llegado la hora definitiva de que Ciudadanos mueva ficha", ha reiterado en una entrevista en Espejo Público, y entiende que "no puede estar parado como si fuera un adorno porque ha ganado las elecciones". En su opinión, no es seguro que Ciudadanos no pueda conseguir los apoyos, aunque "si al final hay una mayoría independentista, la vida es eso".