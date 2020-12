Albert Rivera: "No quiero tutelar a Inés Arrimadas, deben tomar decisiones libremente"

El exlider de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha tomado un café con Susanna Griso en Espejo Público para presentar su libro 'Un ciudadano libre'.

Rivera ha valorado de forma positiva su estancia en la política nacional aunque ha asegurado que sus últimos meses tuvo mucha presión "tanto política como personal".

"Ciudadanos creció mucho y se convirtió en una amenaza para los partidos, cuando éramos pequeños hacíamos hasta gracia. Al final la presión era muy dura y el bipartidismo tiene su resorte", ha explicado.

Rivera ha asegurado que no volverá a la política y se ha mostrado satisfecho de su decisión: "Yo tenía claro que no iba a calentar el banquillo solo por cobrar un sueldo". "Sánchez sacó el peor resultado en toda la historia del PSOE y ahora es presidente del Gobierno, Casado sacó también el peor dato y ahora es líder de la oposición", ha remarcado.

El exlider de Ciudadanos ha sido muy crítico con la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno: "Me alucina ahora que he vuelto al sector privado la falta de asunción de responsabilidades. Si yo en mi empresa digo que voy a tomar las decisiones en función de un comité de expertos y luego no existe lo lógico es que te larguen".

Sobre los Presupuestos aprobados por el PSOE con sus socios, el exlider de Cs cree que el Gobierno "agotará la legislatura".

"Si Sánchez con los presupuestos de Rajoy y los míos ha estado gobernando casi tres años, agotará legislatura con sus Presupuestos".

En este sentido, ha aseverado que "nunca he visto a nadie en política con el sentido de posesión del poder que tiene Pedro Sánchez".

Rivera espera poder votar a Ciudadanos "y por muchos" años aunque señala que cuando uno deja la política es más libre.

Rivera no ha querido opinar sobre las decisiones que toma Inés arrimadas y ha preferido mantenerse al margen: "Como a mí no me gustaba que me tutelaran, no quiero hacer lo mismo con la ejecutiva actual y particularmente con Inés, deben tomar decisiones libremente".