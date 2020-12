Albert Rivera: "Nunca he visto a nadie en política con el sentido de posesión del poder que tiene Pedro Sánchez"

Este lunes Albert Rivera, abogado, y exlíder de Ciudadanos ha presentado su libro 'Un ciudadano libre' en Espejo Público.

Rivera se muestra satisfecho tras su decisión de abandonar la política y ratifica que no volvería a la política. "Yo tenía claro que no iba a calentar el banquillo solo por cobrar un sueldo", afirma.

Sobre el debate entre la monarquía y el Gobierno cree que "la corona necesita transparencia para tener futuro pero también lo necesita el Gobierno que no nos cuenta ni quiénes son los expertos del Comité". Albert Rivera cree que Podemos es un partido claro en su programa electoral donde "dicen que quieren una república popular al estilo chavista y una economía intervenida pero la pregunta es por qué el presidente del Gobierno juega con estos tiempos".

Opina que si Pedro Sánchez se ha pasado gobernando 3 años con los presupuestos que pactó el mismo Rivera con Rajoy, ahora agotará la legislatura con los presupuestos que acaba de aprobar. "He conocido unos cuantos líderes, pero no he visto en política un líder que tenga una tenencia al poder como la que tiene Pedro Sánchez", mantiene. "Él con estos presupuestos tiene gasolina para agotar la legislatura. Creo que este Gobierno se va a alargar todo lo que pueda".

Sobre la gestión de la pandemia de coronavirus, el exlíder de Ciudadanos considera que "se le han visto las costuras al estado autonómico". "Me alucina ahora que he vuelto al sector privado la falta de asunción de responsabilidades. Si yo en mi empresa digo que voy a tomar las decisiones en función de un comité de expertos y luego no existe lo lógico es que te larguen. Aquí pueden mentir sin coste alguno y me preocupa", señala.

Albert Rivera espera poder votar a Ciudadanos "y por muchos" años aunque señala que cuando uno deja la política es más libre. "España me gusta y España me duele y opinaré cuando crea conveniente pero sin las siglas en la boca", destaca.

Rivera descarta regresar a la política. "He podido ser vicepresidente del Gobierno bastante joven y no he querido. A mí de la política no me pone tener un carguito, me gusta la capacidad de cambiar España. No tengo intención de volver por buscar un cargo".

