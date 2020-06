Admitida a trámite la recusación de un juez del tribunal del caso Bárcenas por su posible relación con el PP

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el incidente de recusación presentado contra el juez Juan Pablo González para apartarle del tribunal que juzgará el caso Bárcenas y otras dos piezas de Gürtel por su posible relación con el PP, una cuestión que tendrá ahora que decidir el pleno del tribunal. La recusación a Juan Pablo González, exvocal del CGPJ a propuesta del PP, fue planteada por varias acusaciones, entre ellas IU y el PSOE, después de que fuera modificada la composición del tribunal que juzgará la caja b del PP de acuerdo a unas nuevas normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el pasado noviembre.

Los magistrados nombrados instructores de los incidentes de recusación consideran que este magistrado podría haber incurrido en una de las causas para apartarle de juzgar esas piezas, concretamente la de "amistad íntima con cualquiera de las partes e interés director o indirecto en el pleito o causa", y por ello los admiten a trámite. Las acusaciones alegan que González tiene una relación con el PP -partido que aparece como responsable civil en las diferentes causas- y fundan sus argumentos, entre otras cosas, en que fue nombrado por el PP en 2001 como vocal del CGPJ y está vinculado con la fundación FAES.

Estos mismos argumentos son los que sustentan los incidentes de recusación en otras dos piezas de Gürtel que también han sido admitidos a trámite: la de la visita del Papa a Valencia, la de AENA y la del Ayuntamiento de Jérez. El juez se ha opuesto a su recusación en todos los casos alegando: "No admito ninguna de las causas de recusación invocadas y declaro expresamente que no tengo amistad íntima con ninguna de las partes, ni interés directo o indirecto de ningún tipo en el presente procedimiento que justifiquen que me aparte".

Sobre estas recusaciones, basadas en la "afinidad y simpatía" de este magistrado con el Partido Popular, la Fiscalía ha informado favorablemente al entender que puede existir una aparente afinidad ideológica con el PP, circunstancia que llevó en su día a apartar de este juicio y del de Gürtel a la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, y al juez Enrique López.

De cara a tramitar las recusaciones, que tendrá que decidir el pleno de la Sala de lo Penal, los magistrados instructores han rechazado algunas de las pruebas pedidas por las acusaciones, como la testifical de Esperanza Aguirre, Luis Fraga o Jesús Sepúlveda. Sí han acordado pedir como pruebas procedimiento de las mesas redondas, cursos y conferencias organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en los que participó el juez González y ha solicitado que se indiquen "las cantidades abonadas" por el magistrado para su asistencia.

En la recusación relativa a la causa que investiga la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, se admite la incorporación del acta del pleno del Senado celebrada en 2001 en el que se nombró a González vocal del Consejo General del Poder Judicial. En la pieza sobre la caja b del PP también ha sido recusado el magistrado José Ricardo de Prada, uno de los tres que ha juzgado la primera época de Gürtel (1999-2005) y que apoyó, junto a Julio de Diego, la declaración como testigo del presidente Mariano Rajoy en este juicio. En su caso ha sido solo recusado por el extesorero del PP Luis Bárcenas, que le considera parcial para juzgarle por la contabilidad b que reflejó en sus famosos papeles.