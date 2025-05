La acusación popular pide 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez

Este miércoles llegan novedades de la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. La acusación popular pide tres años de cárcel para Sánchez por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Además, pide para él una multa superior a los 32.000 euros.

En el escrito de solicitud de apertura de juicio oral tanto para David Sánchez como para otras diez personas más, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular también solicita que el hermano del jefe del Ejecutivo devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.

La nota ha sido elevada a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa. Biedma, el pasado 28 de abril, dictó auto de procesamiento contra estas 11 personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de coordinador "se había creado para él"

Según denuncia la acusación popular, el hermano de Pedro Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pacenses "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", agrega el escrito. Asimismo, la acusación considera que se consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de 'Opera Jóven', Luis María Carrero, también fuera contratado.

