El abogado de Urdangarín asegura que está en Washington

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, asegura que le "consta" que el Duque de Palma está en Washington y ha lamentado que se hayan producido filtraciones del sumario del caso cuando estaba bajo secreto.



En declaraciones este jueves a los medios de comunicación, el letrado ha señalado que "hay tanta confusión, habladurías y publicación de datos que no son correctos que hay que esperar a que todo se aclare debidamente".



Además, ha comentado que por publicar informaciones que estaban bajo secreto de sumario "alguien puede tener un problema".



Asimismo, ha pedido que se "refuerce la presunción de inocencia" del Duque de Palma y ha aclarado que él seguirá llevando la defensa del yerno del Rey, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a un posible cambio de letrado.



También ha desmentido que se haya producido una reunión entre ambos en Londres y ha explicado que le interesa tener reuniones con Urdangarin, aunque ha señalado que "pueden ser por videoconferencia".



Sin embargo, ha recordado que el duque tendrá que acudir a España el próximo "25 de febrero", porque está citado en los juzgados de Palma.



Finalmente, ha indicado que no tiene ninguna preferencia en que sea el juzgado de Palma y no la Audiencia Nacional la que juzgue el caso y, en este sentido, ha señalado que lo único que se produciría es "un cambio geográfico".

Antena3 ha tenido acceso al sumario del caso y en él podemos ver un informe de la Agencia Tributaria en el qeu se desvela que los Duques de Palma destinaron más de 83.000 euros para pagar a una decena de empleados.

Además, según el mismo documento, gastaron unos 600.000 euros del dinero público desviado a la decoración de la vivienda que tienen en Barcelona. Casi 440.000 euros se emplearon en hacer obras y equipar la vivienda.

El duque de Palma tendrá que declarar el próximo 25 de febrero. Está imputado por malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y cohecho por sus actividades en el Instituto Nóos. Y tiene además abierta otra investigación. La Audiencia Nacional ha pedido un informe a la fiscalía sobre la querella de Manos limpias contra Urdangarín y sus socios.