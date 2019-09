En una entrevista en la cadena SER, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha contestado afirmativamente a la pregunta de si entre los cargos que podrían corresponder a la formación morada estarían la CNMV, el CIS o el Defensor del Pueblo. Y además ha recordado que el Gobierno ya propuso en su día a Unidas Podemos entrar en órganos donde no disponían de cuota suficiente para entrar, como es el caso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o el Consejo de Estado.

En 'Más de uno', de Onda Cero, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, opina que aunque no sabe si habrá investidura de Pedro Sánchez, desde su partido harán todos los esfuerzos para lograrla "el único partido que ha hecho una oferta y la ha podido modificar es el PSOE, el resto no ha hecho nada, no se ha movido nada". Y añade: "No queremos ir a elecciones".

Sobre Podemos dice que podrá participar en todas las instituciones que conforman el Estado, pero no controlarlas y declara que "un gobierno de coalición no es la forma más eficaz para superar la desconfianza" del partido de Pablo Iglesias, por lo que aboga por un programa calendarizado y sometido a controles. También, explica que es positivo que hayan aceptado sentarse a negociar "y mantiene la esperanza que podamos desbloquear la situación", por ello, pide humildad, pensando en las palabras de Pablo Iglesias: "Humillación y humildad se parecen mucho en su raíz, pero me gusta más la segunda, conecta más".

Ha hecho una valoración positiva del tiempo de cooperación con Unidas Podemos tras la moción de censura a Rajoy, "para nosotros ha sido una buena experiencia, más allá de que no consiguiéramos que se nos aprobaran los Presupuestos" y cree que la ciudadanía también ya que han salido reforzados en las urnas. Por lo que no entiende que la formación morada no participe de ese proceso, "no acabo de entender una visión negativa de ese periodo, tendría que reivindicar ese periodo como protagonista" y continúa explicando que "han pasado de la agitación callejera a un proyecto de conformación de un gobierno", sin comprender que no aceptaran la oferta de la vicepresidencia y los ministerios que les ofrecieron: "No sé cuál es el empeño en rechazar el éxito y recrearse en sentimientos negativos".

La respuesta al programa presentado por Pedro Sánchez la daba por parte de Podemos Noelia Vera, en 'Espejo Público': "Lo estamos estudiando con nuestros asesores y técnicos, vemos cosas que funcionan, vemos cosas que no funcionan en absoluto y otras que echamos en falta, lo seguiremos estudiando para hablar con propiedad en la reunión". Pero la actitud es la misma que hasta ahora: "Buscar una fórmula leal de compartir un gobierno de coalición que sea capaz de llevar a cabo todas las medidas con que nos comprometamos. Ese es el único objetivo". Además quieren preguntar a los socialistas si están en esto o en ir a elecciones.