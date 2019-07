Un 49,7 % de los ciudadanos rechaza que se celebren nuevas elecciones en noviembre, según una encuesta que publica hoy La Razón, que señala además que el 74,1 % de los votantes de Cs es contrario a la estrategia de Albert Rivera y pide que se abstenga para la investidura de Pedro Sánchez.

Conforme a los datos de la encuesta de NC Report, el 36,7 % es partidario de volver a votar y el 47,9 % considera que Cs debe levantar el veto a Sánchez y abstenerse en la investidura, frente al 42,9 % que se pronuncia en sentido contrario y al 9,2 % que no sabe o no contesta (NS/NC). A la pregunta de si el PP debe levantar el veto a Sánchez y abstenerse en la investidura, el 47,8 % opinó que no, el 39,6 % que sí y el 12,6 % optó por NS/NC. En cuanto a qué gobierno de coalición prefieren los ciudadanos, el 19,8 % se mostró a favor de un pacto entre PSOE y Cs; el 19,1 % por un gobierno de PSOE y Unidas Podemos (UP); el 13 % optó por un gobierno de los socialistas en solitario; el 6,1 % por una coalición PSOE, UP e independentistas; y el 34,2 % se manifestó favorable a otros. En caso de repetición electoral, el 71,3 % de los encuestados dijo que no cambiaría su voto; el 9,6 % indicó que lo modificaría y el 19,2 % contestó NS/NC.

Así mismo, el 59,2 % de los encuestados se mostró contrario a que Pedro Sánchez deba aceptar votos de Bildu y +ERC para su investidura; el 23,4 % contestó ser partidario y un 17,4 % respondió NS/NC. Sobre a quién se culparía en el caso de una repetición de elecciones, el 26,3% contestó que al PSOE; el 5,3 % al PP; el 14,2 % a Cs; el 15,5 % a UP; el 16,2 % a otros y el 22,5 % NS/NC. El sondeo se llevó a cabo a partir de 900 encuestas telefónicas a españoles mayores de 18 años entre los días 2 y 6 de julio.