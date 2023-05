Ximo Puig, tras la pérdida de Valencia este 28M: "Los socialistas valencianos tendremos la cabeza alta y las manos limpias"

La ciudad de Valencia, hasta ahora gobernada por Joan Ribó (Compromís) en coalición con Sandra Gómez (PSOE), ha sido una de tantas alcaldías que han cambiado de manos durante estas elecciones municipales y autonómicas del 28M. El PP ha recuperado la capital valenciana, una de sus emblemáticas plazas, y el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, se ha expresado al respecto.

Puig ha comenzado su rueda de prensa dando las gracias a todos los valencianos y a todos los votantes que este domingo 28 de mayo han ido a los colegios electorales para depositar su voto. Un acto que el hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana ha defendido como "la fuerza de la democracia y la fuerza de nuestro autoGobierno".

"Han apostado una vez más por un movimiento abierto, transversal, de mayoría social. Un proyecto de comunidad que desde hoy mismo será alternativa"

Tras esto ha querido agradecer a todos los compañeros del partido socialista que han trabajado y que han llevado a cabo una "campaña honesta, leal, para explicar eso que habíamos hecho y eso que podíamos hacer en el futuro". "Muchas gracias a todos ellos por su enorme esfuerzo", ha añadido antes de dar las "gracias especialmente a aquellos electores que han colocado la papeleta del Partido Socialista".

El presidente valenciano ha expuesto que el PSOE "ha estado mejor que en el año 15 (2015), mejor que en el 19 (2019), pero que ha sido insuficiente". "Han apostado una vez más por un movimiento abierto, transversal, de mayoría social. Un proyecto de comunidad que ahora, desde hoy mismo, será alternativa", ha incidido Puig en relación a la coalición de izquierdas que hasta ahora gobierna en Valencia, pero que después estos comicios tendrá que abandonar el puesto.

Además, ha querido felicitar al Partido Popular, que ha ganado las elecciones en Valencia. "He intentado hablar con el presidente del Partido Popular (Carlos Mazón), pero le he dejado un mensaje porque probablemente no podía", ha dicho Puig antes de añadir que "seguro que hablaré con él en los siguientes minutos u horas".

Valencia

Valencia DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 13 36,62 151.482 ACORD PER GUANYAR 9 23,96 99.122 PSOE 7 18,97 78.499 VOX 4 12,74 52.695 PODEM-EUPV:UNIDAS 0 2,33 9.677 CS 0 2,31 9.588 PACMA 0 0,88 3.664 VLC 0 0,42 1.755 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,2 863 PUM+J 0 0,13 540 DECIDIX 0 0,12 497 P.C.P.E. 0 0,1 446 ERPV-AM 0 0,08 363 ACPS 0 0,07 330 FE DE LAS JONS 0 0,04 169 Resumen del escrutinio: Participación 72,01% Votos contabilizados: 416.753 99,9% Abstenciones: 161.915 27,98% Votos en blanco: 3.902 0,94% Votos nulos: 3.161 0,75%

El legado de ocho años

Ximo Puig ha aprovechado sus palabras para recordar el legado que ha construido en estos ocho años al frente de la Comunidad Valenciana. "Hace ocho años llegamos al Gobierno de la Generalitat en medio de una situación de crisis económica, social y moral. Una sociedad adosada a la corrupción política, a los recortes sociales y también asediada por la división". Una situación bien distinta a la que señala que tienen ahora los valencianos: "Hoy tenemos una sociedad bien distinta, con un récord de personas trabajando, con un escudo social que ha reducido la desigualdad, la comunidad que más ha reducido la desigualdad, con multinacionales que confían en esta tierra y que quieren invertir aquí".

"Es un honor inmenso ser presidente de los valencianos y valencianas. Es el mayor honor de mi vida y siempre lo llevaré en mi corazón"

Un logro que ha sido posible gracias al conjunto de la sociedad: "Entre todos los valencianos y valencianas, con la confianza en este Gobierno, hemos conseguido una sociedad de respeto, una sociedad con buena reputación, una sociedad de convivencia. Es el legado de estos ocho años".

Y todo ello a pesar de ser una "legislatura extraordinaria", incidiendo en los efectos de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de las consecuencias de la polarización de la política estatal. "Nosotros los socialistas valencianos tendremos la cabeza alta, las manos limpias y el ánimo de seguir trabajando por los valencianos y las valencianas porque en todo momento hemos intentado hacer el bien. A veces habremos acertado más y a veces menos, pero siempre hemos intentado hacer el bien respetando a los otros".

"Quiero dar las gracias toda la sociedad valenciana, a cada valenciano y valenciana, con independencia de su voto hoy. Es un honor inmenso ser presidente de los valencianos y valencianas. Es el mayor honor de mi vida y siempre lo llevaré en mi corazón", ha agregado.

Para concluir, Ximo Puig se ha despedido con una frase de Antonio Machado: "Todo pasa y todo queda y el fruto del trabajo, de vuestro trabajo (señalando a quienes le rodeaban y refiriéndose a todos los socialistas) quedará para siempre. Muchas gracias".