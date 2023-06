De la sala de fiestas a la sala de plenos: David Bermúdez compagina sus facetas de DJ y concejal

La música y la política siempre fueron dos grandes pasiones para David Bermúdez. A sus 26 años, este vecino del municipio de A Laracha (A Coruña) compagina las dos aficiones de su vida hasta el punto de haberlas convertido en sus medios de vida.

Desde 2014, cuando tenía solo 17 años, David trabaja como DJ. Vive de lo que más le gusta: poner música. "A los doce años empecé a interesarme por este mundillo, a escuchar música y experimentar. A los 17 lo convertí en mi trabajo. Desde entonces pincho en discotecas, fiestas, festivales... Llegué a crear mi propia radio online, 'Radio Furia'", cuenta a Antena 3 Noticias.

En 2018 fichó por la discomóvil Impacto y entonces profesionalizó su carrera de disc-jockey. En lo que va de año suma ya más de 80 actuaciones, pero tiene "todos los fines de semana del verano completo".

Y ahora viene lo complicado: compaginar sus agendas. Porque el pasado 17 de junio, David tomó posesión como concejal del BNG en el Ayuntamiento de A Laracha. "Llevo media vida vinculado a la política y al partido. En las últimas elecciones municipales, el BNG me ofreció la oportunidad de integrar las listas. Fui como número tres y entré", explica.

Una nueva etapa que empieza con unas elecciones generales a la vista y con todo lo que eso conlleva. "Voy a tener que hacer muchos dobletes porque viene la campaña y tengo ya muchas actuaciones contratadas. Pero soy joven y me siento con fuerzas para hacerlo".

De hecho, David nos cuenta que para el próximo sábado 22 de julio, víspera de los comicios, ha organizado un festival en la localidad: "El alcalde ya bromea. Me ha dicho que tendremos que terminar antes de que se abran los colegios electorales... A mí no me quedará más remedio que ir de reenganche, porque acudo como interventor".

Pero ¿y cómo ven esto dentro de su partido? "En el partido están encantados con esta doble faceta. Me piden que ponga música en algunos actos políticos, para amenizarlos, y es muy divertido. Ver bailar con mi música a Ana Pontón, nuestra portavoz nacional, es genial", relata.

"Ser dj y concejal me permite disfrutar de las dos cosas que más me gustan", asegura, y confía en que su imagen, alejada del estereotipo de político serio y distante, contribuirá a acercar a otros jóvenes a la política.