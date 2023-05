Resultado elecciones Baleares: Los pactos decidirán si Armengol revalida mandato o gobierna la derecha

El PP ganaría las elecciones autonómicas del 28M en las Islas Baleares, aunque el resultado no le garantiza gobernar y todo dependerá de los pactos. El partido liderado por Marga Prohens obtendría 25 escaños, por delante del PSOE. El partido de Francine Armengol lograría 19 escaños, por lo que la actual presidenta de Baleares necesitaría el apoyo de la izquierda para renovar gobierno.

En tercera posición se sitúa Vox, que lograría 8 escaños, por delante de Més per Mallorca, que ocuparía la cuarta posición con 3 escaños. Podemos conseguiría 1 escaño, perdiendo tres posiciones con respecto a los comicios de 2019, donde fue tercera fuerza.

Por detrás de Podemos se sitúa El Pi, que lograría entre 0 y 1 escaños. Unos escaños, los de El Pi, que podrían resultar fundamentales a la hora de formar gobierno. Ciudadanos no obtendría ningún escaño, mientras que Més per Menorca obtendría 2 y Gent per Formentera 1.

Baleares DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 26 34,94 13.293 PSIB-PSOE 18 28,01 10.657 VOX 8 14,67 5.581 MÉS 3 7,81 2.972 MXME 2 0,87 334 EUIB-PODEMOS 1 4,28 1.628 EL PI 0 4,04 1.539 CS 0 1,32 504 PROGRESO EN VERDE PACMA 0 1 381 ARA EIVISSA 0 0,38 145 PLIE 0 0,23 90 CPERB 0 0,23 88 EPIC-EL PI 0 0,21 80 RESET 0 0,16 64 ORDEN 0 0,12 46 PERXB 0 0,08 32 SA UNIÓ 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación 52,43% Votos contabilizados: 38.548 9,24% Abstenciones: 34.974 47,56% Votos en blanco: 603 1,58% Votos nulos: 511 1,32%

Tras la última legislatura, el archipiélago ha estado gobernado por un Ejecutivo de coalición entre el PSOE, Unidas Podemos y Més Per Mallorca, siendo Francina Armengol la presidenta.

La llave de la gobernabilidad podría recaer en el partido regionalista de El Pi, que decidiría el color del próximo gobierno balear.

