El PP pide un informe para saber si ceder escaños a otra formación para que tenga grupo propio es legal

ERC y Junts ya disponen de grupo propio en el Congreso de los Diputados. Todo gracias a la cesión de escaños por parte de Sumar y PSOE. Esto ha enfurecido al PP, quien ha pedido un informe para conocer si ceder escaños a otra formación para que tenga grupo propio es legal. El principal objetivo de los de Feijóo es que no ocurra en el Senado lo que ya ha sucedido en la Cámara Baja.

En la Cámara Alta la situación es bastante distinta. Junts solo cuenta allí con tres senadores, por lo que se exige más por parte del PSOE. Los socialistas tendrían que cederles siete escaños, más del doble de los que obtuvieron en las elecciones.

Mientras el PP lucha por frenar la cesión de escaños, el vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, critica a Sánchez y califica esta acción de "mercadeo" de escaños, asegurando que "esto no es lo que hemos votado los españoles", en una entrevista recogida por Europa Press. El vicesecretario también ha manifestado que si ciertos grupos no han conseguido el apoyo necesario para formar grupo propio no se debe forzar "el reglamento".

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a plantear este miércoles en su reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, un acuerdo por el "interés general" de España para que el futuro del país no esté "mediatizado" por "independentistas" o por "los radicales", tal y como ha adelantado Sémper. Ambos se reúnen este miércoles pero las esperanzas de que se llegue a algo fructífero entre ambas formaciones son casi nulas.

"Convendría explorar la posibilidad, al menos explorarla, de que el PSOE y el PP superáramos nuestras siglas para encontrarnos en un punto de entendimiento que piense en exclusiva en los intereses generales de todos los españoles", ha confirmado Sémper acerca del objetivo de la inminente reunión. En su opinión, la política española lleva "demasiado tiempo anclada en la radicalidad, en el enfrentamiento, en la trinchera" y convendría que PP y PSOE hicieran un "ejercicio de generosidad".