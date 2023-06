Pedro Sánchez llama al voto útil frente al "papelón" de un Gobierno de PP y Vox

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido las políticas progresistas puestas en marcha por su Ejecutivo. Asegura que se encuentra con "más fuerza que nunca" para "ganar" las elecciones generales del 23J y para "parar a la derecha y la ultraderecha". Por ello, ha apelado a "concentrar" el voto progresista y así evitar el "papelón" de un Ejecutivo de PP y Vox.

Así se ha referido en un acto de los socialistas en Dos Hermanas, Sevilla, el principal mitin desde que convocara elecciones generales ara dar el pistoletazo de salida a la precampaña. "Si la España progresista se moviliza y concentra sus votos en el PSOE ganaremos y nos evitaremos el papelón de un Gobierno de PP y Vox", ha señalado Sánchez.

"Demostremos al mundo y a Europa que no nos paran, y que sí vamos a parar a la derecha y a la ultraderecha"

En esta línea, el secretario general del PSOE ha hecho referencia a cuándo en el año 2017 anunció en el mismo lugar su candidatura para dirigir al PSOE. "Aquí, en Dos Hermanas, donde empezó esta aventura maravillosa os digo que no estoy dispuesto a que el camino termine aquí, el viaje debe continuar", ha señalado.

Sobre el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, Pedro Sánchez ha asegurado que la lección es que es necesaria la unión de los votos al PSOE, lo que "garantizará que España siga creciendo y no retroceda". "Hay que salir a votar en masa el 23J, con la convicción de que vamos a ganar, de que vamos a ser la primera fuerza política, porque tenemos proyecto, argumentos y equipo", ha agregado.

Pedro Sánchez ha advertido de que las próximas elecciones generales no son "una mera contienda" entre partidos, sino que en ellas "estamos decidiendo si España avanza cuatro años más o retrocede cinco, 10 o 40 años". Por ello, traslada a los socialistas "el honor y orgullo de la responsabilidad de saber que la victoria del PSOE será lo que haga que España avance cuatro años más y no retroceda".

La respuesta de Feijóo sobre los debates: excusas

A un mes de las elecciones generales, Sánchez también se ha referido a los debates propuestos al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Ha recordado que hace dos semanas emplazó a Feijóo a debatir con él. "La respuesta ha sido excusas porque no quiere debatir y no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha remarcado.

"Aquel que no quiere debatir no merece la confianza de los españoles porque esconde algo"

Insiste en que otro de los motivos del líder del PP es el desconocimiento sobre el proyecto económico y el futuro ministro de Economía del partido y tampoco del resto de ministros "salvo al aspirante a vicepresidente que es Santiago Abascal". A su juicio, el líder de la oposición de equivoca porque la democracia son debates y no "monólogos" y por ello "aquel que no quiera debatir no merece la confianza de los ciudadanos".