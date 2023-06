Feijóo pide el voto para "una victoria electoral inapelable" el 23J: "Pedir 6 debates es señal de mucho miedo"

El presidente y candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para las elecciones generales del 23J tras augurar que protagonizará una "victoria inapelable" frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura que la izquierda "sabe que no va a gobernar" y que está "preocupada".

Así se ha referido en un acto celebrado en Santiago de Compostela en el vestíbulo de un Multiusos do Sar lleno. Feijóo se ha dado el primer baño de masas de la precampaña en su tierra.

¿Por qué seis debates?

Feijóo ha deducido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar "preocupado" porque le ha pedido seis debates cara a cara. Ha explicado que un colaborador le advirtió de que Sánchez le pediría un cara a cara. "Si está muy preocupado, te pedirá dos", ha contado. "Me ha pedido seis, así que todo parece indicar que un poco preocupado sí que está", ha añadido.

El líder del PP se ha preguntado por qué seis debates. "¿Para qué seis debates, para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿para decir seis veces que no pactará con el independentismo, que no podrá dormir con Podemos? ¿qué los jueces son fascistas, que no eliminará el delito de sedición o que la ley del solo sí es sí no rebajará penas?", ha dicho.

"Eso sería insuperable"

En esta misma línea, Feijóo ha retado irónicamente al socialista a un cara a cara con Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegui y con Carles Puigdemont. Pero también, ha afirmado que el cara a cara que más le gustaría ver es entre el propio Sánchez. "El cara a cara más interesante es del Pedro Sánchez de hoy con el Pedro Sánchez de 2018. Eso sería insuperable", ha dicho.

Feijóo ha manifestado que las principales formaciones de la izquierda tienen problemas para configurar las listas porque tienen que repartirse los asientos en el Congreso. "La izquierda está más preocupada por hacer listas que por el programa electoral porque tienen que repartir muchos cargos porque saben que no van a poder gobernar", ha dicho.

Respaldado por los suyos, asegura que las perspectivas electorales son positivas e indica que, aunque "es evidente que no nos podemos confiar, creo que las cosas van bien". Feijóo cree que Sánchez "ya no tiene ilusión".

Oportunidad de reconstruir el partido

"No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal"

Sobre la ratificación de las listas en el Comité Federal del PSOE, indica que "no estuvo mal". "No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y barones que no fueron. Ayer el 'sanchismo' felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el 'sanchismo' no ha entendido nada", ha afeado.

En ese punto, espera que los socialistas "tomen nota" y sean conscientes de que "si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica de reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".