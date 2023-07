Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, de actos electorales a giras en los medios de comunicación

Arranca la campaña para las elecciones generales del 23 de julio. Todos los candidatos protagonizan actos electorales, pero también han dedicado este domingo a conceder entrevistas a los medios de comunicación.

El candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha protagonizado ningún acto este fin de semana pero sí que ha concedido una entrevista a 'El Diario'. Sánchez defiende su gestión y los acuerdos a los que ha tenido que llegar con otros partidos para sacar adelante algunas medidas. En ella también contra el PP por los pactos con Vox en algunas comunidades autónomas.

"No está en juego la alternancia, sino la democracia"

Considera que al PP "debería darle vergüenza intercambiar sillones por principios y derechos por votos" y opina que en el 23J "no está en juego la alternancia, sino la democracia". A su juicio, un Gobierno de PP y Vox "sería un retroceso serio, grave, en derechos y libertades", por lo que pide "el voto mayoritario de izquierdas, de centro y también de gente de derechas" para que España avance.

Sánchez ha defendido su gestión y los acuerdos a los que ha tenido que llegar con los diferentes grupos para sacar adelante algunas medidas. "Se ha hablado durante estos últimos años mucho de con quién he pactado yo para lograr conquistas sociales y esta es la gran diferencia. Yo he pactado y buscado votos hasta debajo de las piedras para sacar adelante avances y conquistas sociales que han sido buenos para el conjunto de la ciudadanía, para gente que incluso ni me ha votado", concluye.

El líder del PP y candidato a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ha dado una entrevista a 'La Razón', donde también habla de Vox. Indica que él quiere gobernar en solitario y que le da la sensación que entre derogar el sanchismo y ocupar cargos en gobiernos, a veces parece que en Vox prefieren lo segundo.

"Si los españoles me dan un mandato claro para gobernar no les defraudaré"

Feijóo señala que su principal objetivo, en caso de gobernar, es "unir" a los españoles, una idea que es la que "más sueño" le quita. "Si los españoles me dan un mandato claro para gobernar no les defraudaré. Admitiré con deportividad cualquier resultado, pero lo que hoy me quita el sueño es conseguir la mayoría necesaria para abrir un nuevo capitulo en la historia de España desde la coherencia, la estabilidad y la honestidad", ha apuntado.

Debate cara a cara en Atresmedia

Los dos candidatos a las elecciones generales de 2023 se preparan para el debate cara a cara. Ambos líderes confrontarán en Atresmedia los programas políticos con los concurren a estos comicios y lo harán durante 100 minutos en torno a 4 bloques temáticos diferenciados: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad y políticas de Estado, institucionales e internacional.