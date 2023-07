Feijóo: "A Sánchez se le dan mejor los platós que la gestión, a mí me gustan las cuentas y no los cuentos"

Reconoce que está "tranquilo" y se le ve confiado. Alberto Núñez Feijóo se ha dado un baño de masas en un escenario talismán para él, la plaza de toros de Pontevedra y todo en vísperas del único cara a cara que tendrá con Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales.

El líder del PP ha dado un mitin rodeado de los suyos y se ha encomendado al Apóstol para regresar como presidente del Gobierno tras las urnas del 23J a "sustituir a la alcaldesa del BNG" de la ciudad de Santiago de Compostela que ya anunció que no asistiría a la ofrenda pero sí al resto de actos.

Feijóo ha alentado a los suyos a creer que el PP ganará el 23J, "ganas de ganar y ganar con ganas. Somos capaces de ello y lo vamos a hacer, seguro".

Sobre el cara a cara de Atresmedia

Feijóo no ha suspendido su agenda en el primer fin de semana de campaña, sin embargo Sánchez no se ha dejado ver en ningún acto y ya el pasado jueves informaba a través de sus redes sociales que estaba "preparando" el debate de Atresmedia con su equipo.

Este 'estudio' del presidente ha sido objeto de comentario en el mitin del PP con esa retranca que se le atribuye al humor gallego. "Sánchez lleva 4 días preparando el debate. Con la boca pequeña pidió 6 debates. 6 debates por 4 días, 24 días. Dos campañas electorales juntas... hombre... ¡se te vio el plumero! Menos mal que te dejamos hacer campaña" ha bromeado el candidato popular.

Siguiendo en esa misma línea: "Yo creo que lo que le pasa realmente es que no puede hacer mítines, ¿sabéis por qué? Porque no se los organizan en los territorios" ha dicho.

Continuó Feijóo asegurando que está "tranquilo" porque "voy a decir la verdad y no le voy a mentir a nadie" y añadió: "Es verdad que a Sánchez se le da mucho mejor los platós que la gestión y a mí me pasa lo contrario, me gustan las cuentas y no los cuentos, me gusta la planificación, los programas, me gusta ser útil".

Ni rastro de medidas ni del programa con el que concurre al 23J, solo una promesa: "Prometo no nombrar a ministros ni ministras que no hayan trabajado antes en nada, lo prometo".

Con palabras de agradecimiento hacia los suyos Feijóo tornó al gallego para reconocer que está "moi orgulloso de todos vós, pero sobre todo moi orgulloso de ser un de vós" y con un claro: "os necesito" se ha manifestado que quiere que se sientan "orgullosos de min ocurra o que ocurra o 23".