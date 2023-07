Otegi no descarta ser lehendakari: "No estoy inhabilitado"

Tan solo quedan 17 días para las elecciones generales del 23J, momento en el que previsiblemente se resolverán muchas de las situaciones que todavía están sobre la mesa como el panorama de la Región de Murcia o el de Navarra, donde el PSOE depende de Bildu. Precisamente su líder, Arnaldo Otegi, no descarta que pueda llegar a ser lehendakari. En el País Vasco hay elecciones el año que viene. "Podría ser porque ahora mismo no estoy inhabilitado para cualquier cargo (...) con los independentistas catalanes y esperamos que gallegos y con todos esos sectores nosotros trataremos de que exista un bloque de progreso entre comillas", ha comentado Arnaldo Otegi.

El coordinador general de EH Bildu no descarta ser el próximo candidato a lehendakari de la coalición soberanista. Explica que su papel "está en la medida en que la gente me lo pide. Yo nunca he tenido la ambición de estar en un determinado puesto", ha incidido.

El líder abertzale ha hecho un análisis de la situación actual, en un momento en el que "el mundo ha cambiado y es más inestable y más inseguro". Además, reclama desterrar "las viejas inercias y los viejos usos de la política", puesto que "no nos van a llevar a un país mejor", a la vez que aboga por lograr "pactos de Estado entre vascos y navarros", que aglutinen a las diferentes fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales. "No necesitamos ser un Estado para hacer pactos de estado", ha confesado.

Otegi ha citado en la entrevista "cuatro grandes vectores a los que habría que hacer frente". Por un lado, piensa que hay que "intervenir el sector energético", que explica, "está haciendo el gran negocio de su vida, mientras el conjunto de la ciudadanía, los transportistas, las familias... pagamos cada vez más caro el recibo de la luz y la gasolina". También aboga por un debate "decidido sobre políticas fiscales" porque "la mayoría trabajadora tiene en sus manos cada vez menos riqueza". EH Bildu propone ante ello bajar los impuestos a las rentas más bajas y subirlos a las más altas.

También considera necesario hacer "un debate de carácter estratégico con todas las fuerzas políticas, sindicales, del ámbito de la universidad y las empresas para abordar la soberanía en todas sus facetas".

Otegi denuncia "elementos de extrema derecha infiltrados en la Ertzaintza" al servicio de otros Estados

Entre otros asuntos, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, insiste en reclamar un debate para tratar "otro modelo policial" en Euskadi, a la vez que denuncia la existencia de "un grave problema en la Ertzaintza", en la que "hay elementos que están infiltrados por parte de la extrema derecha española". Es por lo que ha pedido "una policía de euskaldun, democrática y de proximidad", mientras que ha advertido de que "quien quiera estar al servicio de otros Estados, tiene opciones alternativas".

En una entrevista en Radio Euskadi que ha recogido Europa Press, Otegi ha considerado "reprobable" que un destacado número de ertzainas, algunos de ellos integrantes de las Brigadas Móviles, estuvieran de baja médica durante la estancia del Tour en Euskadi, "si eso forma parte de una estrategia".