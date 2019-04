La palabra 'mentira' ha sido una de las palabras más pronunciadas en el debate decisivo de Atresmedia, por unos y otros, cada vez que se rebatían las acusaciones del contrario.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha sacado, en el primer bloque del debate electoral , una copia de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusarle de mentir, y éste le ha respondido regalándole el libro del presidente de Vox, Santiago Abascal, "para que conozca los planteamientos políticos de sus aliados".

"He traído un libro que usted no ha leído, es su tesis doctoral", ha dicho Rivera, sacando a colación la festividad de Sant Jordi y Día del Libro, que se celebra el 23 de abril. El líder de Ciudadanos ha llegado a poner el ejemplar sobre el atril de Sánchez y ha mencionado que un software antiplagio detectó en el texto un nivel de plagio del 21%. "Lea el de Abascal", le ha respondido Sánchez, entregándole el libro que éste ha escrito con Fernando Sánchez Dragó, mientras Rivera le decía que le veía "nervioso".

Sánchez y Rivera se regalan mutuamente la tesis del líder del PSOE y el libro sobre Santiago Abascal | antena 3 noticias

"No quiere que digamos que pactó con los independentistas o que tiene una tesis que es mentira, que juzguen los ciudadanos que nos ven si miente o no miente", ha remachado.

Este intercambio de libros se ha producido durante el primer bloque del debate, relativo a los programas electorales, a pesar de que la pregunta de los moderadores había sido de empleo.

Sin embargo, Sánchez ha aprovechado su primera respuesta para acusar tanto a Rivera como al presidente del PP, Pablo Casado, de "mentir" cuando insisten en que ha pactado con el independentismo.

El episodio ha merecido el reproche del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha advertido de que los espectadores "no se merecen" cosas como el intercambio de libros para conocer las propuestas de los diferentes candidatos.

Rivera le dijo a Sánchez que era un "trigero", y minutos después interrumpió al presidente diciendo: ¿ya ha acabado usted de mentir? Ahora me toca a mí".

Casado ha acusado a Sánchez de blanquear el terrorismo y el separatismo por "un puñado de escaños", mientras que éste le ha respondido que no va a aceptar "ninguna mentira" que no ha pactado con los independentistas y que "por eso estamos aquí".

Durante el bloque relativo a la situación de Cataluña, el líder popular ha atacado duramente al candidato socialista al asegurar que, mientras que el PP es el "antídoto contra el separatismo", el socialista "solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando y es que mande Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi".

Tras esta afirmación ha advertido que "no se puede blanquear el terrorismo y el separatismo a cambio puñado de escaños". Eso, según Pablo Casado, "sería romper con la transición y el consenso constitucional" y ha dejado claro que si gana Sánchez, España dejará de ser lo que ha sido hasta ahora las últimas cuatro décadas. Por ello, ha advertido de que "votar es gratis pero puede salir carísimo".

El jefe del Ejecutivo ha advertido a Pablo Casado que no va a aceptar ninguna mentira. Según ha dicho, la afirmación del presidente del PP es falso. "No es no y falso es falso", ha recalcado antes de asegurar que no ha pactado con los independentistas y que por ese motivo "estamos aquí".

También te puede interesar...

Los detalles detrás de las cámaras de los candidatos al debate decisivo de Atresmedia

Los mejores momentos de 'El Debate Decisivo' de Atresmedia