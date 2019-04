Maroto tacha de "cobarde miserable" a un candidato de EH Bildu: "Sois la escoria del País Vasco traída a la política"

El cabeza de lista del PP en el Congreso por Álava, Javier Maroto, ha calificado al candidato de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, de "cobarde miserable". "Sois la escoria del País Vasco traída a la política", ha señalado.

En un debate organizado por el diario vasco 'El Correo', Maroto asegura que siente "vergüenza de compartir" espacio con el candidato de EH Bildu, "con alguien que pertenece a un grupo de cobardes que han arruinado este país, el País Vasco, dentro de España, nuestra tierra, con vuestras acciones cobardes durante 40 años".

Maroto dedicó unas duras palabras a Ruiz de Pinedo durante el debate: "Permanecéis en silencio cobarde, como todos los demás, tú eres un cobarde, miserablemente cobarde. Guardando silencio y apareciendo aquí como un político más. Y sois lo que sois, la escoria del País Vasco traída a la política".

"Pretendes estar aquí como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear. Yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral. Porque no la puedes dar y porque no la tienes", concluyó el candidato del PP.