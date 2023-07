Feijóo asegura que "por supuesto" que Vox "no será miembro de su gobierno" si consiguen los votos necesarios

Decir a los españoles que la economía "va como una moto" es un "insulto", ha exclamado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su arranque en el esperado 'Cara a cara. El Debate' de Atresmedia ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo ha defendido que si Sánchez gana las elecciones, él "facilitará su investidura". " Si las gano yo, ¿la va a facilitar usted?", ha preguntado. Le ha acusado de ser el presidente del Gobierno que menos empleo ha creado después de Zapatero.

Si Alberto Núñez Feijóo consigue los votos necesarios, "por supuesto que" Vox "no va a ser miembro" de su gobierno. Aunque matiza que "si ustedes (PSOE) no quieren, hablaré con Vox y con cualquier partido constitucionalista". Asimismo, aclara que "jamás voy a gobernar ni pactar con el brazo político que planificó" la muerte de Miguel Ángel Blanco y quienes lo "aplaudieron". El PP está harto de lo "cariñoso" que es Pedro Sánchez con Bildu.

La economía española "no va como una moto"

Feijóo asegura que "los españoles, a pesar que tenemos sentido del humor, no somos tontos". En alusión a los datos de paro, el líder del PP exige a Sánchez que "nos diga cuantos son" los fijos discontinuos. Dice que en caso de llegar a la Moncloa "le diré a los españoles cuántas personas están buscando empleo y figuran como ocupadas".

Sobre la 'excepción ibérica' que topa el precio del gas, Núñez Feijóo destaca que "no la voy a derogar yo la va a derogar la Unión Europea. Estamos pagando un 20% más que en la Unión Europea". Asimismo, afea a Sánchez alegando que la guerra de Ucrania empezó en febrero de 2022 y que "el IPC que tenía usted en 2021 ya era una inflación muy superior a la media de la UE". En definitiva, detalla que "la economía española no va como una moto".

En las últimas horas hemos visto imágenes de Feijóo junto a su equipo preparándose el esperado debate en Atresmedia. De momento es el único debate en el que el líder popular hará presencia. Feijóo ha decidido mostrarse a España como "la única opción de Gobierno fuerte". Desde el Partido Popular hacen énfasis en "acabar" con el 'sanchismo'. Bajo el lema 'es el momento' Núñez Feijóo pide el voto a la ciudadanía para poder acabar en la Moncloa.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones en julio "con 40 grados" y con "millones de personas en vacaciones". "Si no vas, él se queda", ha exclamado Feijóo en las últimas horas en su cuenta de Twitter pidiendo el voto a los españoles. "Es el momento de las prioridades, es el momento de los ciudadanos, es el momento de un Gobierno libre que salga de forma directa de las urnas", enunciaba.

"Uno de los grandes fracasos" del Gobierno

Respecto a la vivienda, el líder del PP achaca a Sánchez que "la vivienda ha sido uno de los grandes fracasos del Gobierno". Cree que "los españoles no se merecen una política de vivienda en la que el señor Sánchez se tomó de broma". "Cuando llegaron las municipales empezó a decir que iban a hacer 23.000 viviendas, después 100.000, después 40.000, después 23.000. ¿Por qué no ha hecho usted ninguna?", exclama.

Sobre las pensiones, Alberto Núñez Feijóo replica que siendo diputado, Sánchez votó a favor de congelar las pensiones. "Usted y Zapatero congelaron las pensiones", comenta. "Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones y vamos a seguir haciéndolo". Cierra el apartado de pensiones pidiendo que "no les tome el pelo a los pensionistas".

Un "disparate" a favor de "violadores y pederastas"

Seis mujeres han sido asesinadas en los últimos días por sus parejas y sus exparejas y Feijóo arranca el bloque de violencia machista afirmando: "Yo solo se que el PSOE ha votado con Vox para que no gobierne el PP en Murcia. Por lo tanto, usted señor Sánchez y Vox votan juntos simplemente para que no pueda gobernar el Partido Popular".

Ha achacado con contundencia las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí'. "¿Quiere a usted que le recuerde el disparate que ha hecho en contra de las mujeres a favor de los violadores y a favor de los pederastas?", preguntaba irónicamente al Presidente.

"Me solidarizo" con las víctimas y "doy ejemplos claros de cómo los violadores salen de la cárcel por su disparate de ley. "No divida usted con la igualdad", afea a Sánchez. "La señora Montero sigue en el Gobierno y usted ha sido incapaz de cesarla", agrega. "Usted pasará a la historia por el presidente del Gobierno que firmó la ley del solo 'sí es sí'".

"Un problema patológico"

"No distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico", ha destacado Feijóo sobre Pedro Sánchez. "Yo quiero gobernar con la mayoría de las elecciones, usted está dispuesto a gobernar con Otegui y ERC. Sobre que gobierne la lista más votada, el líder popular "no quiere" ser presidente del Gobierno "perdiendo". Denuncia que ha gobernado con Bildu.

"Usted (Sánchez) no pacta con Vox porque Vox no quiere". Destaca que el presidente del Gobierno "pacta con todo el mundo" y que si Vox "le diese la oportunidad", pactaría con ellos. El expresidente de la Xunta defiende que han tenido que pactar con la formación de Santiago Abascal porque Pedro Sánchez "no acepta" que el PP gobierne cuando gana.

El Debate más esperado

El 'Cara a cara. El Debate' dura unos 100 minutos. Feijóo ha sido el primero en llegar a las instalaciones de Atresmedia y el presidente del Gobierno ha encargado de abrir el debate. El líder del PP tiene la palabra final en el minuto de oro.

La estructura del debate está dividida en varios bloques de contenido introducidos por los moderadores del debate: Vicente Vallés y Ana Pastor. Estos bloques son economía; política social e igualdad; pactos y gobernabilidad; y políticas de Estado, institucionales e Internacional.

Los colores minimalistas son los protagonistas en el plató, que tiene tonos blancos y negros. La temperatura del plató está marcada por debajo de los 20 grados. Las dos salas de espera para los equipos de campaña de cada partido son idénticas con altavoces y un set de maquillaje.

Han tenido que pasar ocho años para ver un cara a cara para las elecciones generales. El último fue el que protagonizaron el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, el entonces candidato de los socialistas. Asimismo, este es el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Núñez Feijóo llega este lunes al debate por delante de Sánchez en intención de voto, según la mayoría de encuestas y barómetros. Sin embargo, después de los últimos pactos entre PP y Vox, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), da una posible mayoría absoluta a la izquierda pese a la victoria del Partido Popular.

Encuestas sobre las elecciones generales

La encuestas dan en su mayoría la victoria del PP en las elecciones generales del 23J. La encuesta de 'La Razón' acerca al Partido Popular a los 150 diputados, que junto con Vox, alcanzarían los 180 diputados para gobernar. El PSOE sigue por debajo de los 100.

El sondeo de 'El País' plantea un escenario más abierto en el que la derecha de PP con Vox no lograría la mayoría absoluta. La encuesta de 'ABC' frena la recuperación del PSOE. El PP seguiría por encima de los 151 escaños, que junto a los 30 de Vox, les llevaría a la Moncloa.