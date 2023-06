Estos son los partidos que abandonan la carrera hacia el 23J

Queda poco más de un mes para que se celebren las elecciones generales. El 23 de julio los españoles están de nuevo llamados a las urnas, apenas dos meses después de las elecciones municipales y autonómicas, un margen estrecho que ha llevado a varios partidos a decidir no presentarse a las generales.

Los últimos en anunciar que dan un paso al lado han sido el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Foro Asturias. En el caso del PRC, la decisión, tomada tras la reunión del comité ejecutivo, la ha motivado los malos resultados electorales de las autonómicas, donde Miguel Ángel Revilla perdió el gobierno regional tras lograr solo el 20% de los votos.

Según Revilla "la polarización feroz" que se espera en las próximas elecciones les sitúa ante un 'riesgo enorme' de no tener representación. La decisión ha sido refrendada por casi todos los asistentes, con 55 votos a favor y 5 en contra.

Otros de los motivos son el cote electoral que supone la campaña, obligando al partido a pedir un crédito que le permita costearla, y la efectividad de sus representantes. Según Revilla, si el PRC obtuviera de nuevo un diputado -como en las últimas elecciones con José María Mazón- su "efectividad se vería mermada" porque, al no gobernar en Cantabria, "no tenemos pactos para reivindicar".

"La actual situación de polarización política y la Ley D’Hont hacen muy difícil que Foro Asturias pueda obtener representación"

Desde Asturias, la Comisión Directiva de Foro Asturias ha tomado la misma decisión. Es la primera vez que no se presentarán desde 2011, cuando se creó la formación, y lo han decidido tras no alcanzar el objetivo marcado en los comicios del 28M.

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha descartado cualquier tipo de coalición. Aunque no se presentarán a estas elecciones, ha anunciado la creación de un observatorio "para fiscalizar la labor de los diputados y senadores asturianos, con especial atención a los del partido que gobierne".

Como en el caso del PRC, la posible falta de representación en el Congreso ha sido uno de los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión. Según el secretario forista "la actual situación de polarización política y la Ley D’Hont hacen muy difícil que Foro Asturias pueda obtener representación en el Congreso de los Diputados".

Ciudadanos, el primer partido en abandonar la carrera electoral

Estas formaciones se suman a Ciudadanos: el partido naranja fue el primero en descartar presentarse al 23J, tan solo dos días después de los comicios del 28M.

El batacazo electoral del 28M, cuando el partido no logró entrar en ningún parlamento autonómico y perdió Ayuntamientos tan importantes como el de Madrid, llevó a la formación naranja a dar un paso al lado.

La decisión se tomó en el comité nacional del partido. El propio secretario general, Adrián Vázquez, hizo oficial la decisión en rueda de prensa. "Hemos llegado a la conclusión de que los españoles no nos ven como una buena alternativa transformadora. No es una buena noticia para nosotros, el comité nacional ha decidido que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político", aseguró.

UPN pide al PP concurrir juntos en las mismas condiciones que en 2015

Mientras, y a punto de cerrar el plazo para que se registren las coaliciones electorales, UPN (Unión del Pueblo Navarro) ha movido ficha y ha propuesto al Partido Popular reeditar la coalición "en los mismos términos del año 2015".

Después de que esta semana tanto UPN como PP se acusaran mutuamente de no querer lograr un acuerdo, la formación ha publicado un tuit en sus redes sociales donde comunican esta petición al PP.