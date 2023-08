Elecciones generales, en directo: Coalición Canaria apoyaría a Feijóo si Vox no entra en el Gobierno

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, celebraba la decisión de Vox de apoyar su investidura y dejarle gobernar en solitario. Una decisión que también ha sido bienvenida por Coalición Canaria, que ya ha confirmado su apoyo al líder de los 'populares' si se cumple la condición de la exclusión de Vox del Ejecutivo. Sin embargo, el PNV ha descartado ayudar al PP a llegar a la Moncloa.

Mientras tanto, Vox reordena sus piezas tras la marcha de la dirección del partido de Iván Espinosa de los Monteros, que permanecerá como afiliado. El que fuera portavoz de Vox en el Congreso alegó ayer motivos familiares. "Mis padres no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro", expresó. Se prevé que su sustituto sea el doctor Juan Luis Steegmann.

Todo esto ocurre a tan solo ocho días de la constitución de las Cortes, el próximo 17 de agosto. Ese día será clave para poder predecir qué va a pasar con la gobernabilidad española, ya que PSOE y PP se tendrán que pelear por la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, y para ello necesitarán contar con el máximo de apoyos posible.

Precisamente, para ese cargo no optará su actual ocupante, Meritxell Batet, que en el día de ayer confirmó que no volverá a presentarse para ser presidenta del Congreso. Por tanto, los socialistas tienen ahora la tare de buscar un nuevo candidato para sustituirla.