¿Qué pasa ahora en Vox tras la marcha de Espinosa de los Monteros?

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, deja la política y su escaño en el Congreso en un momento clave para la formación tras las elecciones generales del pasado 23J. Ha sido a primera hora de esta mañana cuando se desataba el terremoto político. Alega motivos "personales y familiares" para justificar su retirada, pero confirma que continuará en el partido "como afiliado de base".

Espinosa de los Monteros se marcha tras unos comicios en los que los resultados para los de Abascal no fueron favorables. En las segundas elecciones generales de 2019 consiguieron 52 escaños, mientras que en estas han perdido 19 y se han quedado con 33 diputados. "Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente todos están bien, he pasado suficientes noches en el hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro", ha asegurado a los periodistas a los que había congregado en una comparecencia en el Congreso.

Para Espinosa de los Monteros formar parte de Congreso de los Diputados ha sido el "honor" de su vida profesional, mientras que ha señalado que permanecerá en Vox como "afiliado base" y estará "siempre a la disposición de los dirigentes" para "absolutamente cualquier cosa" que "necesiten" de él.

¿Qué pasa ahora?

Ahora bien, ¿qué ocurre en el partido verde tras la marcha de su portavoz en el Congreso de los Diputados? La realidad es que la salida de Espinosa de los Monteros se produce en un momento clave de la relación de Vox con el Partido Popular, ya que los giros de guion son constantes. Por un lado, ofrecen a Alberto Núñez Feijóo sus escaños sin condiciones, mientras que por otro presionan para entrar en los gobiernos autonómicos. Ya gobiernan en coalición con el PP en cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Valencia, Extremadura y Aragón. Ahora, Abascal tendrá que organizar de nuevo su partido para esta nueva etapa que afronta.

Espinosa de los Monteros ha explicado su marcha visiblemente emocionado, sin entrar en posibles discrepancias con la cúpula y sin críticas a la dirección. "Tengo la esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa", ha subrayado. De la misma manera, quien también fuera secretario general de Vox en sus inicios, asegura que su partido es "el grupo parlamentario más extraordinario".

"Quiero agradecer también la labor de todos los profesionales de esta casa y también a su presidenta (Meritxell Batet), con la que he tenido una relación cordial y correcta. Espero no perjudicarle mucho diciendo esto", bromeaba.