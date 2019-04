El candidato del PP a la Alcaldía de Librilla renuncia acusado de una presunta compra de votos

El Partido Popular de la Región de Murcia ha exigido y ha aceptado la renuncia del candidato del partido a la Alcaldía de Librilla a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, Francisco Alcón, acusado de una presunta compra de votos en el municipio.

El PP ha tomado esta decisión después de que la alcaldesa, la independiente María del Mar Hernández, presentara una denuncia ante la Fiscalía contra Alcón por una grabación que revela su presunta compra de votos en el municipio, según ha publicado Onda Cero.

En concreto, en el audio puede escucharse presuntamente al ex candidato del PP a la Alcaldía hablar con un vecino y ofrece pagarle una multa de tráfico a cambio de que consiga votos para la formación 'popular'. "Lo que te estoy diciendo, yo te lo pago pero ya sabes que me tienes que localizar, por lo menos, siete u ocho votos; pero de los que vayan luego a votar y de los que yo sepa que van a meter el voto del PP", se escucha decir presuntamente a Alcón en el audio revelado por Onda Cero.

El vecino contesta que va a "mirárselo", y Alcón le reconoce que no puede hacer más. "La multa va para adelante ya, ¿sabes por qué?, porque tú ya se lo has dicho a todo Dios, a tu cuñada y todo lo demás, porque si te hubieras callado como una tumba, hubiera tenido arreglo", señala el ex candidato.

En este sentido, Alcón indica que la multa "ya no tiene vuelta atrás" y "hay que pagarla" porque "si se enteran de que no la pagas", está "ahí la señora alcaldesa, que va a estar pendiente de si la vas a pagar o no".

"Si el zagal no tiene el dinero, yo se lo hago, pero me tienes que hacer el favor, es lo único que te pido", destaca el ex candidato. El vecino le dice que lo va a "mirar" y que ya le dirá "algo". Alcón le reconoce que "puede ser complicado" por el entorno del multado.