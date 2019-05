Puigdemont mantiene que su objetivo es ser eurodiputado y hará campaña: "No nos apartarán de la política"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que su objetivo sigue siendo poder concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo como cabeza de lista de Lliures per Europa (Junts) y obtener escaño, por lo que seguirá haciendo campaña independientemente de cuál sea la decisión final sobre su recurso a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluirle.

"No nos apartarán de la campaña, ni nos apartarán de la política", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas, poco antes de que se conociera que el juzgado que examinaba el recurso ha elevado el asunto al Tribunal Supremo. "Me comprometo a ejercer de eurodiputado y espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja", ha añadido después.

Puigdemont ha criticado la actuación de la JEC porque cree que ha sido una decisión para "privar de su derecho a los votantes", que "impactará" en el devenir de las elecciones europeas y tendrá un coste para su estrategia de campaña. También ha dejado claro que agotarán todas las vías judiciales para superar el veto, incluido intentar plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), si los tribunales españoles no les da la razón.

"Vamos a ir hasta el final", ha dicho Puigdemont, tras considerar que el hecho de que el Ministerio Fiscal dijera el viernes que puede ser candidato a las europeas demuestra que este órgano "no ha podido resistir la vergüenza" de lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales. Puigdemont ha comparecido ante los medios en Bruselas acompañado por dos de los exconsellers que fueron con él a Bélgica y cuya inclusión en la lista a las europeas también fue invalidada por la JEC, Toni Comín y Clara Ponsatí.

También estaban junto a ellos los tres candidatos que reemplazaron a Puigdemont, Comín y Ponsatí en los primeros puestos de la lista europea de JxCAT a la espera de que se resuelvan los recursos: el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y Beatriz Talegón.

Boye, que además de número uno 'de facto' de la lista ejerce la defensa del líder independentista, ha considerado que el hecho de que el juzgado de Madrid eleve el caso al Supremo es prueba de que el sistema judicial español es "confuso, difuso y opaco" y ha defendido que el plazo que fija la ley para que se pronuncie la Justicia sobre la candidatura expira esta tarde a las 20.00 horas.

El letrado ha defendido también que la "decisión será final cuando nos dé la razón", porque sostiene que solo los afectados que han presentado el recurso podrán recurrir la decisión, no así los denunciantes -Partido Popular y Ciudadanos-. "Si hay una decisión en contra, iremos al Tribunal Constitucional", ha zanjado.

"Pase lo que pase este combate seguirá. Si hay que ir a otras instancias iremos y tengo la convicción de que es un combate que ganaremos", ha dicho en el mismo sentido Ponsatí. Comín, por su parte, ha llamado a la "solidaridad de los demócratas europeos" para que apoyar sus reivindicaciones, porque sostiene que el desafío secesionista no responde únicamente al interés de pedir la independencia para Catalunya sino que se vive un "combate europeo" contra la vuelta del "autoritarismo" a Europa.