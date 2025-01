La niebla nubla la felicidad de los castellanos y leoneses tras siete días sin ver ni un solo rayo de sol

Varias provincias de Castilla y León han estado durante los últimos días en alerta por nieblas y frío.

Hoy en Valladolid salía a mediodía tímidamente el sol después de siete días sin ver ni un solo rayo. Sin duda, esto se notaba en el ambiente. Y se notaba porque los rayos de luz solar afectan directamente en el estado de ánimo de las personas. "He llegado de Madrid que hace solazo y llevo aquí una semana, no he visto el sol todavía", nos comentaba una vecina de la zona a primera hora de la mañana. Otros vecinos aseguraban que ya estaban acostumbrados por vivir en Castilla y León donde las nieblas durante la época de frío son muy habituales.

"Se pueden producir sentimientos de desesperanza, de tristeza, de apatía, de vacío. Incluso se puede llegar a casos muy extremos en los que las personas después de una serie de días pueden tener pensamientos suicidas", explica David Cortejoso, secretario en Funciones del Colegio de Psicología. Por lo que, la luz solar afecta directamente a nuestra felicidad. "Hay incluso un trastorno, llamado Afectivo Estacional, que se produce sobre todo en la etapa de invierno cuando hay menos horas de luz".

Cuando llevamos varios días sin ver la luz solar nos afecta tanto a la salud física como a la salud mental. Sin embargo, esto no afecta a todas las personas del mismo modo. Hay varios factores que influyen, a algunos les afecta más y a otros menos. "Hay personas con una mayor vulnerabilidad, esa vulnerabilidad depende de factores genéticos, factores sociales o culturales y también depende de las habilidades de afrontamiento de cada individuo. También hay ciertos factores biológicos o bioquímicos que influyen como la serotonina, la dopamina, la melatonina, vitamina D. Son hormonas que afectan a nuestro estado de ánimo y en el control de nuestras emociones", señala Cortejoso.

Entre las recomendaciones para poder superar los días grises de la mejor manera, David Cortejoso señala que es muy importante no dejar de salir a la calle, realizar deporte, quedar con amigos, evitar las pantallas antes de dormir e incluso utilizar lámparas de luz blanca a modo de fototerapia.

