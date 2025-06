Roberto Brasero: "Seguirá el calor de día y de noche... y con tormentas"

Este martes tenemos un completo mapa de España con avisos por calor o con avisos tormentas, en algunos casos coinciden ambos y en otros llegan a ser de nivel naranja. En cuanto a las altas temperaturas, tenemos avisos de nivel amarillo en el valle del Ebro, interior de Cataluña, oeste de Galicia, buena parte de Castilla y León, comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y el interior de Murcia. Llegan a ser de nivel naranja por superar los 40° en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y también en Badajoz.

Tormentas con granizo

En cuanto a las tormentas, tenemos también aviso de nivel amarillo en la comunidad de Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León y de Aragón, el este de Andalucía, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Y llegan a ser de nivel naranja, es decir, riesgo importante, en Teruel y el interior de Castellón, Valencia y Alicante, por tormentas y lluvias que pueden dejar 40 l/m2 en 1 hora. También se ha activado el nivel naranja por tormentas, con probables rachas de viento muy fuerte y granizo grande en el altiplano de Murcia y las comarcas de Hellín y Almansa en la provincia de Albacete.

Calor nocturno

Las temperaturas mínimas también están siendo ya muy elevadas, con noches calurosas en muchas zonas. Las MÍNIMAS más ALTAS en el día de hoy se han registrado en Cáceres (Aliseda, 27,1º), Huelva (Valverde del Camino 25,5º) y Badajoz y Girona (Valverde el Camino y Cabo de Creus ambos con 25,5º). En Sevilla capital también han estado por encima de 25º toda la noche, lo que se denomina noche tórrida en meteorología. Esta próxima madrugada bajarán ligeramente las temperaturas en Extremadura y el oeste de Andalucía y serán más altas que las de hoy en Castilla y León, el sureste peninsular y las islas Canarias.

El miércoles, parecido

Este miércoles seguirán las tormentas, quizá no tan fuertes como las de hoy, y seguirá el calor en la mayor parte de España. Donde más subirán mañana las temperaturas será en el norte peninsular, aunque no serán las más elevadas pero serán más altas que ayer: 25º en Santander, 28º en Oviedo, llegarán a 30º en Bilbao y en Lugo 33º. Y con cielos muy soleados: Tras algunas nieblas matinales será un día veraniego en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Sin embargo en el área mediterránea es donde mañana bajarán algunos grados las temperaturas respecto a las de hoy. Aún así en Valencia llegarán a 29º y en Murcia a 35º. Y elevadas serán también en el resto de la península: 34º en Cuenca y en Ávila, 37º en Logroño y en Zamora, 38º de máxima en Madrid, Granada y Badajoz, 39º en Toledo y 40º en Córdoba y Sevilla. Y en cuanto a las tormentas mañana no deberían ser tantas ni tan fuertes como las de ayer, pero algunas pueden repetirse por la tarde por el interior de Valencia y Castellón, Teruel, este de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, el sistema central y las sierras béticas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com