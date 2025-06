Roberto Brasero: "Llega un ligero respiro en las temperaturas"

Este martes las temperaturas bajarán por el oeste, como consecuencia del acercamiento de la DANA, que ha ido cubriendo los cielos y trae aire más fresco del atlántico. Al cantábrico sin embargo llega viento de componente sur, que está haciendo subir las temperaturas en el extremo norte aunque las más altas las volvemos a tener por el sur y este de España: 40º ya han alcanzado en Granada, Almería y Linares, provincia de Jaén

En Almería por cierto se batió ayer el récord de su día más caluroso en el mes de junio, tanto en la máxima que alcanzó los 40,9º superando en una décima el anterior récord del 29 de junio de 2015, como en la mínima que en este caso superó a la de junio de 2024 por un margen más amplio: 26º era el récord anterior y 27,1º pasa a ser la nueva efeméride de la temperatura mínima más alta en el mes de junio en el aeropuerto almeriense.

El miércoles, últimas tormentas

Este miércoles todavía tendremos tormentas y podremos caer granizo en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León. Por la tarde ya debería alejarse la dana y las tormentas deberían ir a menos. En otras zonas del oeste y centro peninsular donde hoy las estamos teniendo (Extremadura o Madrid, por ejemplo) el miércoles ya no se esperan tormentas. Y el jueves ya no deberíamos tenerlas al alejarse definitivamente ese embolsamiento de aire frío que las está provocando.

Ligero respiro

Por otro lado y debido a este movimiento atmosférico de las ultimas horas, mañana tendremos una bajada de las temperaturas en muchas zonas, aunque no en todas dado que EN el tercio este peninsular y en Baleares no habrá cambios y seguirán siendo muy elevadas: el miércoles será otro día de calor intenso en el área mediterránea y aledaños y un poco menos que hoy en el resto de España. Llegaremos a 31º en Barcelona, 32º en Valencia, 33º en Málaga y 40º en zonas de Mallorca y el Valle del Ebro. Sin embargo en Madrid o Valladolid no llegaremos este miércoles a los 30º y en Sevilla o Toledo los rebasaremos por poco. Una excepción ya que a partir de jueves volverán a subir

El jueves vuelve la estabilidad

A partir del jueves inicia un periodo de tiempo más estable, al irse afianzando las altas presiones sobre nuestro entorno. Así tendremos una segunda mitad de la semana con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas. En caso de que se dé, serían en el extremo norte de la península, sin descartar alguna tormenta aislada, pero poca cosa y nada que ver con las del inicio de la semana. Una semana que terminará de nuevo con temperaturas muy elevadas, propias de pleno verano, y el de Almería de ayer no será el único récord que se pueda batir en este junio prolongadamente caluroso que estamos viviendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com